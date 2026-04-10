Tiến trình phê chuẩn Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ gặp trắc trở

Hãng CNBC ngày 9/4 cho biết tiến trình điều trần đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã bị trì hoãn, làm dấy lên những nghi vấn về con đường xác nhận của ứng viên do Tổng thống Donald Trump đề cử.

Theo các nguồn tin liên quan, ông Warsh ban đầu dự kiến xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 16/4 tới, nhưng lịch trình này hiện không còn hiệu lực. Tuy nhiên, cuộc điều trần vẫn được kỳ vọng sẽ diễn ra trong thời gian gần, khi các thủ tục cần thiết được hoàn tất.

Nguyên nhân chính của việc trì hoãn xuất phát từ việc Ủy ban chưa nhận đủ hồ sơ tài chính bắt buộc từ phía ứng viên. Theo quy định, các tài liệu này bao gồm khai báo tài sản và lợi ích tài chính, và phải được nộp đầy đủ trước khi thông báo chính thức về buổi điều trần được ban hành.

Trường hợp của ông Warsh được đánh giá là phức tạp về mặt tài chính, do ông kết hôn với Jane Lauder, người thừa kế của tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder, với khối tài sản ước tính khoảng 1,9 tỷ USD. Trong lần đề cử trước đây vào năm 2006, hồ sơ tài chính của ông đã liệt kê gần 1.200 tài sản, phần lớn thuộc sở hữu của gia đình.

Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông Warsh đã có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, làm việc cho văn phòng gia đình của nhà đầu tư Stanley Druckenmiller và tham gia vào các dự án công nghệ, bao gồm cả đầu tư vào công ty phần mềm Palantir.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề cử ông Warsh thay thế Chủ tịch đương nhiệm của Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15/5/2026. Chính quyền Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng quá trình xác nhận ông Warsh sẽ hoàn tất đúng thời hạn.

Tuy nhiên, trở ngại chính trị tại Thượng viện đang làm phức tạp tiến trình này. Thượng nghị sỹ Thom Tillis, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang North Carolina, hiện đang từ chối ủng hộ bất kỳ ứng viên nào cho vị trí lãnh đạo Fed cho đến khi Bộ Tư pháp chấm dứt cuộc điều tra hình sự liên quan đến ông Powell.

Cả ông Tillis và ông Powell đều cho rằng cuộc điều tra này mang động cơ chính trị và có thể làm suy yếu tính độc lập của Ngân hàng Trung ương. Trong khi đó, phía công tố liên bang cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, khiến tình hình càng trở nên bế tắc.

Diễn biến này đặt ra thách thức đáng kể đối với kế hoạch của Tổng thống Trump trong việc định hình chính sách tiền tệ thông qua nhân sự lãnh đạo mới tại Fed, đồng thời phản ánh sự giao thoa phức tạp giữa chính trị và kinh tế trong tiến trình bổ nhiệm./.

