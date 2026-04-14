Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chia sẻ về giảm lãi suất và thị trường vàng

Chiều 14/4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý 1/2026 trong đó nổi bật là lãi suất và thị trường vàng.

Đã có 26 ngân hàng giảm lãi suất

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho hay, tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.

Trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo ông Hà, ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cũng theo Phó Thống đốc, về điều hành lãi suất, trong các tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, ngày 9/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này. Đến nay đã có hơn 26 ngân hàng thương mại triển khai giảm lãi suất sau cuộc họp với mức giảm khoảng 0,5%/năm ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt một số ngân hàng thương mại đã tuyên bố giảm 0,5% lãi suất cho vay ở trung và dài hạn.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, việc có khoảng 26 ngân hàng giảm lãi suất huy động ngay lập tức là nỗ lực lớn của ngành ngân hàng. Thời gian tới sự lan toả của việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng thương mại có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

“Bối cảnh toàn cầu có thể gói gọn trong hai chữ bất định. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng dầu đã tác động đến lạm phát toàn cầu, kéo theo hiệu ứng vòng hai - chi phí đẩy - làm gia tăng giá của nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,” ông Phạm Chí Quang cho biết.

Về lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

“Đây là thách thức rất lớn đối với toàn ngành ngân hàng nhưng vẫn còn dư địa nhất định để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới,” ông Quang chia sẻ.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Phó Thống đốc cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay.

11 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng

Về thị trường vàng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025), phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng về sản xuất vàng miếng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà Đào Xuân Tuấn chia sẻ tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Đã có 11 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng. (Ảnh: Vietnam+)

Như vậy, so với thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra vào đầu năm 2026, đã có thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ.

“Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí,” ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho biết thêm, thị trường vàng đang có nhiều biến động, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới./.

