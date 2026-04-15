Đồng USD chạm đáy 6 tuần giữa kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Đồng USD giao dịch gần mức thấp của 6 tuần trong phiên 15/4, đánh mất gần như toàn bộ đà tăng tích lũy kể từ khi xung đột nổ ra tại Trung Đông, chủ yếu do những tín hiệu tích cực về một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, giúp tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư phục hồi mạnh mẽ.

Thị trường bắt đầu nhen nhóm hy vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có thể nối lại tại Pakistan trong những ngày tới.

Trước đó, các cuộc đàm phán tại Islamabad vào cuối tuần qua đã sụp đổ mà không đạt được đột phá nào, buộc Mỹ phải áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran và làm dấy lên hoài nghi về tính bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, hiện chỉ còn hiệu lực một tuần.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát vào ngày 28/2. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 20% lượng dầu khí vận chuyển toàn cầu, đẩy giá dầu tăng vọt và phủ bóng đen lên tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao mới nhất đang đảo ngược tình thế này.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định kỳ vọng về việc căng thẳng sớm được hóa giải đang ngày càng tăng.

Sự lạc quan này đã thúc đẩy đà tăng trên nhiều loại tài sản và gây áp lực lên đồng bạc xanh. Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh đồng tiền này so với rổ 6 loại tiền tệ lớn, giảm xuống 98,109, mức thấp nhất trong hơn 6 tuần. Trong khi đó, đồng euro tăng giá, giao dịch ở mức 1,1793 USD/euro và tiến sát mức cao nhất kể từ ngày 2/3. Đồng Bảng Anh giao dịch ở mức 1,3574 USD/bảng.

Đồng AUD, tài sản vốn nhạy cảm với rủi ro, chạm mốc cao nhất kể từ ngày 12/3 và giao dịch ổn định quanh mức 0,7124 USD/AUD trong phiên đầu ngày. Đồng yen Nhật ít biến động, neo ở mức 158,88 yen/USD.

Trên thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin tăng 0,6% lên 74.612 USD, ngay sát đỉnh 2 tháng thiết lập hôm 14/4./.

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran khiến đồng USD rớt giá Đồng USD hướng tới tuần sụt giảm nhiều nhất kể từ đầu năm 2026 trong bối cảnh các nhà đầu tư đang ồ ạt bán các tài sản trú ẩn an toàn với kỳ vọng hoạt động vận tải dầu mỏ sẽ sớm nối lại.