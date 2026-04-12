Đà Nẵng đứng trước thời điểm vàng để bứt phá tăng trưởng hai con số

Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng và những cơ chế đặc thù vừa được Quốc hội thông qua, Đà Nẵng đang đứng trước thời điểm vàng để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, xác lập mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm.

Làm mới không gian phát triển từ quy hoạch vùng

Ngày 04/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Quyết định số 614/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Mục tiêu đến năm 2030, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững; phát huy mạnh mẽ liên kết biển-cao nguyên-biên giới; có cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước hiện đại, là điểm đến hấp dẫn về du lịch biển, đảo, sinh thái và văn hóa. Một số địa phương trong vùng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, logistics, dịch vụ tài chính...

Bốc xếp hàng container tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030; Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bên cạnh đó, thành phố cũng đang chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026… là cơ sở quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Là thành phố trung tâm của miền Trung, theo điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở một đô thị du lịch mà được định vị là trung tâm khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế.

Thành phố hướng tới mô hình đô thị thông minh, sinh thái, gắn liền với chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Để khẳng định vai trò thủ phủ miền Trung, Đà Nẵng đã đặt ra các chỉ tiêu kinh tế rất cao cho giai đoạn 2026-2030. Tăng trưởng GRDP đạt từ 11% - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ tiếp tục là trụ cột (chiếm 64,1-64,2%), công nghiệp-xây dựng chiếm khoảng 31%.

Giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân khoảng 14-15%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng bình quân 10-12%/năm.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, quy hoạch nhấn mạnh quan điểm hạ tầng là công cụ kiến tạo không gian và mô hình tăng trưởng; đồng thời xác định vai trò dẫn dắt của thành phố về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế biển, logistics, công nghệ cao, tài chính, đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, Quy hoạch hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, có môi trường sống chất lượng cao; phát triển kinh tế năng động, bền vững, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn diện; từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước, có vai trò và tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Khai thác triệt để chính sách đặc thù để phát triển

Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và thành phố; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhất là các kết luận của Thủ tướng, gắn với cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp thực tiễn; đồng thời triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù, rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án, kết luận thanh tra, bản án nhằm khơi thông nguồn lực.

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết, thành phố xác định việc khơi thông nguồn lực thông qua cải cách hành chính và đẩy nhanh tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Thành phố cam kết thực hiện song song các thủ tục đầu tư để rút ngắn thời gian thẩm định. Gắn trách nhiệm giải ngân với người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng Hệ thống giám sát điều hành thông minh (IOC) để quản lý xuyên suốt. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân cũng được chú trọng để huy động nguồn lực từ khu vực dân cư.

Nhiều dự án căn hộ ở Đà Nẵng được hình thành. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Hiện Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các dự án đầu tư đã phê duyệt chủ trương đầu tư như: Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân; Đường ven sông Cu Đê nối cảng Liên Chiểu đến nút giao lên đường cao tốc Bắc Nam; Quốc lộ 14D, Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị-Cách Mạng Tháng Tám-Thăng Long-đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, Bến cảng container Liên Chiểu; Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế; các Khu đô thị, du lịch, sinh thái cao cấp; các dự án điện…

Trước biến động địa chính trị, Đà Nẵng chủ động thay đổi chiến lược du lịch, trong đó tập trung vào phân khúc khách chi tiêu cao từ Đông Bắc Á, Ấn Độ, Úc. Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 10/2026, thành phố sẽ thúc đẩy 14 đường bay thuê chuyến (charter flight) từ Nga và các nước CIS (Nga, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan) để bù đắp lượng khách thiếu hụt.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, dự báo tình hình thị trường, kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa trên địa bàn, hạn chế tình trạng đứt gãy cục bộ; kịp thời có giải pháp quản lý, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Cùng đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, lĩnh vực Khoa học-Đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực trọng điểm.

Thành phố cũng tập trung triển khai Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW trên địa bàn thành phố năm 2026; tích cực triển khai Nghị quyết số 259 của Quốc hội, mục tiêu phát triển không gian rộng mở hơn, yêu cầu cao hơn trong thời gian tới, với các lĩnh vực quan trọng, then chốt, tạo đột phá thúc đẩy thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đà Nẵng công bố Nghị quyết 259: Bước ngoặt cho khát vọng tăng trưởng hai con số Công bố Nghị quyết 259 là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Đà Nẵng, mở ra không gian phát triển mới với những cơ chế vượt trội, tạo đà để thành phố phát triển bứt phá mạnh mẽ thời gian tới.