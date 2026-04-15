Mỹ: IMF và WB có những điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 cho biết, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang có những bước đi “mang tính xây dựng.”

Phát biểu bên lề Hội nghị mùa Xuân của IMF và WB tại Washington (Mỹ), ông Bessent đánh giá IMF đang thúc đẩy các nỗ lực đưa Venezuela trở lại trạng thái của một nền kinh tế “bình thường hơn”, đồng thời kỳ vọng IMF sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đó.

Với WB, ông cho rằng thể chế này đã quay lại “đúng quỹ đạo”, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất ổn định kinh tế.

Trước đó, tại kỳ họp cùng kỳ năm ngoái, ông Bessent từng chỉ trích IMF và WB dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề như biến đổi khí hậu hay bình đẳng giới, thay vì tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Ông cũng kêu gọi WB ưu tiên các nhiệm vụ cốt lõi như giảm nghèo, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, những điều chỉnh gần đây cho thấy WB đã “xoay trục” theo hướng phù hợp hơn, trong đó có việc quay trở lại tài trợ cho lĩnh vực năng lượng hạt nhân sau nhiều thập kỷ.

Ông nhấn mạnh thể chế này hiện đang ủng hộ mạnh hơn mục tiêu đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào và quay lại sứ mệnh chính là nâng cao đời sống cho người nghèo.

Tuy vậy, trong một diễn biến liên quan, ông Bessent lại bày tỏ hoài nghi đối với các dự báo kinh tế mới nhất của IMF và WB. Hai định chế tài chính này gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và nâng dự báo lạm phát, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Ông Bessent cho rằng các đánh giá này có thể đã “phản ứng thái quá”, dù thừa nhận một số nền kinh tế ở châu Âu và châu Á đang áp dụng các biện pháp trợ cấp tiêu dùng và công nghiệp để đối phó gián đoạn nguồn cung – yếu tố có thể khiến lạm phát kéo dài hơn.

Trái lại, ông bày tỏ tin tưởng Mỹ có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn giá cả tăng cao, không giống như các quốc gia sử dụng trợ cấp, vốn có nguy cơ làm tăng nợ công và kéo dài tác động của lạm phát.

Theo IMF, nếu không có xung đột, triển vọng tăng trưởng toàn cầu có thể đã được nâng thêm 0,1 điểm phần trăm lên mức 3,4%. Tuy nhiên, trong các kịch bản hiện tại, thể chế này dự báo tăng trưởng thấp hơn và lạm phát cao hơn./.

