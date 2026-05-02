Đồng USD ghi nhận tuần giảm mạnh nhất so với yen kể từ tháng 2

Đồng USD đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật Bản kể từ tháng 2/2026.

Diễn biến này xảy ra sau khi chính phủ Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm cứu vãn đà trượt giá của đồng nội tệ.

Dữ liệu do Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố ngày 1/5 cho thấy giới chức nước này có thể đã bơm khoảng 5.480 tỷ yen (tương đương 35 tỷ USD) để mua vào đồng nội tệ.

Trước đó vào ngày 30/4, tỷ giá đã chạm mốc 160,7 yen đổi 1 USD, mức yếu nhất của đồng yen kể từ tháng 7/2024.

Động thái can thiệp lập tức phát huy tác dụng khi đồng bạc xanh có thời điểm trượt từ mức 157,1 yen/USD xuống 155,49 yen/USD, trước khi phục hồi nhẹ lên 157,04 yen/USD. Tính chung cả tuần, đồng USD đã mất giá khoảng 1,7% so với đồng yen.

Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura, cảnh báo các giao dịch đầu cơ trên thị trường vẫn xuất hiện rõ rệt. Điều này cho thấy giới chức Nhật Bản đặc biệt quan ngại trước những biến động chớp nhoáng của tỷ giá.

Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tuần lễ Vàng, các nhà phân tích từ ngân hàng Barclays nhận định nhà chức trách sẵn sàng can thiệp bổ sung, kể cả trong dịp lễ, nếu tỷ giá bật tăng mạnh trở lại mốc 160 yen/USD.

Tuy nhiên, chuyên gia chiến lược Uto Shinohara tại Mesirow Currency Management lưu ý hiệu quả của các đợt can thiệp thường giảm dần nếu thiếu sự đồng bộ với các quyết định tăng lãi suất.

Từ trước đến nay, đồng yen liên tục chịu áp lực lớn do chênh lệch lãi suất quá rộng giữa Mỹ và Nhật Bản. Tình trạng này càng thêm trầm trọng khi giá dầu leo thang do hệ lụy từ cuộc chiến tại Iran, qua đó củng cố sức mạnh cho đồng USD.

Trong tuần này, các ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), BoJ, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đều quyết định giữ nguyên lãi suất. Dù vậy, cả ECB và BoJ đã phát đi tín hiệu có thể nâng lãi suất ngay trong tháng 6 tới nhằm kiềm chế áp lực lạm phát phát sinh từ chi phí năng lượng nhập khẩu.

Trong khi đó, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất gần như đã tan biến, qua đó cản trở khả năng phục hồi bền vững của đồng yen.

Trên các thị trường tiền tệ khác, đồng euro giao dịch đi ngang ở mức 1,1721 USD/euro, hướng tới tuần tăng giá thứ hai liên tiếp.

Đồng bảng Anh giảm 0,16% xuống mức 1,1358 USD/bảng Anh, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Trong khi đó, đồng franc Thụy Sỹ cũng giảm nhẹ 0,03%, giao dịch ở mức 0,7815 franc/USD./.

