Hà Nội thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 45% dự toán

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 293,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 45,1% dự toán năm, cho thấy tiến độ thu tích cực ngay từ đầu năm, với khu vực kinh tế ngoài nhà nước và nguồn thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với 279 nghìn tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán và tăng 21,2%. Thu từ dầu thô đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Một số khoản thu lớn ghi nhận mức tăng khá như: thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78,3 nghìn tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và tăng 32,0%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%.

Thu phí và lệ phí, thu lệ phí trước bạ cũng duy trì đà tăng tương ứng 32% và 10,6%.

Ở chiều ngược lại, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 32,9 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo Thống kê thành phố Hà Nội, chi ngân sách địa phương đến hết tháng 4/2026 trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện 58,9 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 71,8% so cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển 32,2 nghìn tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán và gấp 2,74 lần so với cùng kỳ năm 2025 ; chi thường xuyên 26,6 nghìn tỷ đồng, đạt 33,1% và tăng 18,3%.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội những tháng tiếp theo, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách; đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt từ đất đai và khu vực ngoài nhà nước.

Thành phố cũng điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên chi đầu tư phát triển và các lĩnh vực an sinh xã hội.

Song song với đó, Hà Nội xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, qua đó duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong năm 2026./.

