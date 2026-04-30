80% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc được tính vào vốn huy động của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo hướng tới nâng các tỷ lệ an toàn, tiệm cận chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Basel III đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Cụ thể, đối với tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR), ngân hàng phải duy trì lượng tài sản có tính thanh khoản cao (HQLA) đủ để bù đắp dòng tiền ra ròng trong 30 ngày, nhằm hạn chế rủi ro mất khả năng thanh toán ngắn hạn. Lộ trình áp dụng dự kiến nâng dần từ 70% lên 100% trong 4 năm.

Đối với tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), yêu cầu ngân hàng duy trì nguồn vốn trung và dài hạn ổn định để tài trợ cho tài sản dài hạn, giảm phụ thuộc vào vốn ngắn hạn. Tỷ lệ này dự kiến tăng từ 90% lên 100% trong 3 năm.

Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2028, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ đầy đủ hai tỷ lệ LCR và NSFR. Trước đó, vẫn áp dụng các quy định hiện hành theo Thông tư 22. Các ngân hàng cũng có thể đăng ký áp dụng sớm nếu đáp ứng ngay mức tối thiểu 100% cho cả hai tỷ lệ và có xác nhận của kiểm toán độc lập.

Đối với tỷ lệ đòn bẩy tài chính (LEV), dự thảo chưa áp dụng ngay mà giao Ngân hàng Nhà nước quyết định theo từng thời kỳ; các tổ chức tín dụng chủ động quản lý theo quy định nội bộ.

Về tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR), dự thảo kế thừa cách tính hiện hành nhưng điều chỉnh để phản ánh sát hơn bản chất kinh tế. Đáng chú ý, tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính theo hướng: không tính tiền gửi không kỳ hạn và chỉ tính 80% tiền gửi có kỳ hạn vào nguồn vốn huy động.

Đồng thời, “cấp tín dụng” được xác định bao gồm dư nợ đối với tổ chức, cá nhân (không bao gồm tổ chức tín dụng khác) và các khoản ủy thác cấp tín dụng./.

