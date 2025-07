Ngân hàng đua tăng vốn điều lệ, củng cố "bộ đệm" dự phòng rủi ro

Trong nửa cuối năm 2025, các ngân hàng như SHB, OCB, MSB, VietABank… đồng loạt công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ và nâng cao bộ đệm dự phòng rủi ro. Đây là phản ứng chủ động trước áp lực nợ xấu gia tăng và yêu cầu đáp ứng chuẩn Basel II/III theo hướng thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo sẽ phát hành gần 528,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 13% từ lợi nhuận sau thuế năm 2024. Sau phát hành, vốn điều lệ tăng từ 40.657 tỷ lên 45.942 tỷ đồng. Đáng chú ý, số cổ phiếu mới này không bị hạn chế chuyển nhượng, góp phần tăng tính thanh khoản. Trước đó, SHB cũng đã chi 2.033 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt 5% cho cổ đông.

Tương tự Ngân hàng Hàng Hải (MSB) cũng đã phê duyệt việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Ngân hàng này sẽ phát hành tối đa 520 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 20% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Dự kiến sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm 5.200 tỷ đồng, từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2025.

LPBank cũng dự kiến phát hành hơn 328 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 19%, giúp vốn điều lệ tăng thêm 3.285 tỷ đồng.

VietABank cũng không đứng ngoài cuộc, dự kiến phát hành hơn 276 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, qua đó tăng vốn từ 5.400 tỷ lên 8.164 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Tại OCB, ngân hàng sẽ phát hành gần 197,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8%, từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trước đó, vào tháng 7/2025, OCB đã chia cổ tức tiền mặt 7% – lần đầu tiên kể từ khi niêm yết.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều ngân hàng khác như VIB, Nam A Bank, VietBank, MB, Techcombank, BIDV, VietinBank, TPBank… cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt trong năm nay.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt đang trở thành lựa chọn phổ biến, bởi nó không chỉ giúp ngân hàng giữ lại nguồn tiền để đầu tư vào công nghệ, mở rộng tín dụng, mà còn cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh kinh tế phục hồi.

Đây cũng là cách các ngân hàng cân bằng giữa lợi ích của cổ đông và chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước khuyến khích tăng vốn để củng cố nền tảng tài chính của hệ thống.

Lãnh đạo SHB chia sẻ việc chia cổ tức cổ phiếu là cách tối ưu để tăng vốn điều lệ mà không cần huy động ngoài đồng thời đảm bảo lợi ích cổ đông hiện hữu và nâng cao năng lực tài chính để mở rộng tín dụng. Cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng giúp thị trường thanh khoản ổn định.

Tương tự, đại diện OCB cũng cho biết phần vốn điều lệ tăng thêm sẽ được ưu tiên cho việc mở rộng tín dụng trung dài hạn và đầu tư hệ thống công nghệ.

Các chuyên gia đánh giá, khi vốn điều lệ lớn hơn cho phép ngân hàng tăng giới hạn cho vay, mở rộng tín dụng và đầu tư vào các dự án lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong nước và sự tham gia của các tổ chức tài chính nước ngoài, vốn điều lệ lớn giúp ngân hàng nâng cao uy tín, củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời có thêm nguồn lực để đầu tư vào công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng.

Ngoài ra, việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay vì chi trả bằng tiền mặt giúp ngân hàng giữ lại dòng tiền để tái đầu tư, trong khi vẫn mang lại giá trị cho cổ đông thông qua việc tăng số lượng cổ phần họ sở hữu. Điều này đặc biệt quan trọng khi ngân hàng cần duy trì thanh khoản trong giai đoạn tăng trưởng.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, kết quả trên thể hiện quyết tâm của các ngân hàng trong áp dụng chuẩn mực quốc tế, góp phần tăng cường hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn hơn nữa. So với Basel II, Basel III có nhiều yêu cầu mới, khắt khe hơn. Việc triển khai Basel III cũng đòi hỏi đầu tư nguồn lực tài chính lớn cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các ngân hàng.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Cấn Văn Lực - chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng mặc dù ồ ạt tăng vốn, song hệ số CAR của các ngân hàng Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với khu vực. Với các ngân hàng thương mại, tăng vốn điều lệ không chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vốn theo Basel III, mà còn để nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng ứng phó với rủi ro, tăng cường năng lực tài chính…

“Hiện nay, chỉ một số ngân hàng đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn vốn theo Basel III, do đó, phần lớn ngân hàng đang đối mặt với áp lực tăng vốn trong những năm tiếp theo,” ông Cấn Văn Lực nhận định./.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14/2025/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại. Thông tư 14 hướng dẫn cách xác định và giá trị tối thiểu của các tỷ lệ an toàn vốn mà các ngân hàng cần phải duy trì gồm tỷ lệ vốn lõi cấp 1, tỷ lệ vốn cấp 1 và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Theo đó, ngân hàng thương mại không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ gồm: tỷ lệ vốn lõi cấp 1 tối thiểu 4,5%; tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiểu 6% và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%. Đối với ngân hàng thương mại có công ty con, các tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất cũng phải đáp ứng các mức tương ứng: vốn lõi cấp 1 tối thiểu 4,5%, vốn cấp 1 tối thiểu 6% và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.