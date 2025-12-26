Đề xuất tăng bội chi ngân sách lên 4,5% GDP nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Ngày 26/12, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 và triển khai chương trình năm 2026.

Năm 2025, Vụ Ngân sách nhà nước có nhiều thay đổi về tổ chức, nhân sự và đảm đương khối lượng công việc chuyên môn rất lớn sau khi hợp nhất. Tuy nhiên, Vụ đã hoàn thành tốt các công việc được giao, đóng góp chung vào công tác tham mưu của Bộ Tài chính với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước đã đề ra.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết điểm nhấn quan trọng nhất trong năm là việc Vụ đã tham mưu trình Quốc hội quyết nghị các Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Đặc biệt, cơ quan này đã đề xuất phương án cho phép tăng bội chi ngân sách Nhà nước lên mức 4%-4,5% GDP khi cần thiết. Đây được coi là giải pháp tài chính mang tính đột phá, tạo dư địa nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, thu ngân sách Nhà nước đã vượt 27% so với dự toán. Bên cạnh đó, các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế đã được triển khai kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, Vụ đã tham mưu giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, Vụ ngân sách Nhà nước đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 196/2025/QH15 nhằm điều chỉnh dự toán cho các nhiệm vụ cấp bách.

Cụ thể, nguồn lực này được tập trung chi trả chế độ an sinh xã hội, miễn học phí, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đặc biệt là ưu tiên cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Cùng với đó, các chính sách tặng quà người có công, đối tượng yếu thế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng đã được cân đối, bố trí thỏa đáng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao vai trò của Vụ trong việc điều hành chính sách tài khóa, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2026 là rất nặng nề khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là năm khởi đầu của kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, đòi hỏi công tác tham mưu phải có tính tầm nhìn và khả thi cao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Vụ ngân sách Nhà nước cần tăng cường công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành.

"Cần có tinh thần đổi mới và sáng tạo hơn nữa để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, đặc biệt là việc xây dựng các kế hoạch tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn giai đoạn tới," Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước khẳng định tập thể đơn vị sẽ nỗ lực đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để chủ động tham mưu các giải pháp tài chính-ngân sách chất lượng, đảm bảo tiến độ và góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

