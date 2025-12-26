Nhật Bản thông qua ngân sách tài khóa 2026 cao kỷ lục với 785 tỷ USD

Ngày 26/12, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chính thức phê duyệt dự thảo ngân sách tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4/2026 với con số kỷ lục khoảng 122.300 tỷ yen (tương đương 785 tỷ USD).

Đây là bản ngân sách đầy đủ đầu tiên dưới thời chính quyền của Thủ tướng Takaichi, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp chi tiêu chính phủ chạm mức cao nhất lịch sử, vượt con số 115.200 tỷ yen của tài khóa 2025.

Theo tổng thể kế hoạch chi tiêu này, ngân sách quốc phòng là điểm nhấn đáng chú ý nhất khi lần đầu tiên đạt mức kỷ lục 9.040 tỷ yen (khoảng 58 tỷ USD), trong đó bao gồm cả chi phí duy trì các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Con số này vượt xa mức 8.700 tỷ yen của tài khóa 2025, được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, tài khóa 2026 đánh dấu năm thứ 4 trong kế hoạch 5 năm tăng cường năng lực quốc phòng trị giá 43.000 tỷ yen của quốc gia Đông Bắc Á này.

Một phần quan trọng trong ngân sách quốc phòng là khoản 100,1 tỷ yen được dành riêng để xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển đa tầng mang tên "Shield" (Tấm khiên). Hệ thống này đòi hỏi sự kết hợp của nhiều loại phương tiện không người lái trên không, trên mặt nước và dưới nước.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng dự kiến chi hơn 1 tỷ yen để đánh giá việc sử dụng các loại máy bay không người lái có thời gian bay dài nhằm giám sát và ngăn chặn các hành vi vi phạm không phận.

Nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong các không gian mới, Nhật Bản có kế hoạch đổi tên Lực lượng Tự vệ Trên không thành Lực lượng Tự vệ Không gian và Trên không.

Chính phủ cũng phân bổ 30,1 tỷ yen để mua sắm tên lửa dẫn đường siêu thanh. Bên cạnh đó, các khoản chi cho việc mua sắm thiết bị giám sát can thiệp vệ tinh cũng được chú trọng nhằm bảo vệ hạ tầng không gian.

Đáng chú ý, thông qua các ngân sách bổ sung vừa được thông qua, Nhật Bản đang trên đà đạt mục tiêu đưa chi tiêu quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2025, sớm hơn 2 năm so với lộ trình dự kiến ban đầu./.

