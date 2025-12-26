Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị 10 năm tù giam

Ngày 26/12, nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, trong phiên tòa cuối tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc), đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Phiên tòa tập trung vào các cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cản trở công lý bằng cách ngăn cản các nhà điều tra bắt giữ ông vào tháng 1 năm nay, vi phạm quyền của 9 thành viên nội các không được triệu tập tham dự cuộc họp để xem xét kế hoạch thiết quân luật của ông, và soạn thảo rồi hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi sau khi sắc lệnh được bãi bỏ.

Ông Yoon Suk Yeol cũng đang phải đối mặt với 3 phiên tòa khác liên quan đến nỗ lực thiết lập thiết quân luật bất thành của ông, bao gồm cả cáo buộc ông lãnh đạo một cuộc nổi dậy.

Phiên tòa xét xử tội cản trở công lý sẽ là phiên tòa đầu tiên kết thúc và tòa án trước đó cho biết có khả năng sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/1/2026, hai ngày trước khi thời hạn giam giữ ông Yoon hết hạn.

Các luật sư của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lập luận rằng phán quyết nên được đưa ra sau khi phiên tòa xét xử vụ nổi loạn kết thúc, nhưng thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này.

Phiên tòa xét xử vụ nổi dậy dự kiến kết thúc sớm nhất vào đầu tháng 1/2026. Trong trường hợp đó, phán quyết có thể được đưa ra vào khoảng tháng 2./.

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc “tiếp tay” cho Triều Tiên Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài.” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay.”