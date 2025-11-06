Công tố viên đặc biệt khám xét nhà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6/11, một nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee nhằm điều tra cáo buộc thiên vị trong quá trình di dời văn phòng và dinh tổng thống năm 2022.

Văn phòng công tố viên đặc biệt Min Joong Ki cho biết cuộc khám xét diễn ra tại 7 địa điểm, trong đó có nhà riêng của vợ chồng ông Yoon ở khu Nam Seoul, văn phòng của công ty triển lãm, từng do bà Kim điều hành và trụ sở một công ty nội thất tham gia cải tạo văn phòng cùng dinh tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon đã chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh sang khuôn viên Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, đồng thời dời nơi ở chính thức sang dinh thự cũ của Ngoại trưởng.

Nhóm điều tra đang xem xét cáo buộc cho rằng công ty nội thất 21 Gram đã được ưu ái trong việc nhận thầu di dời và cải tạo các cơ sở trên.

Công ty này không có giấy phép hợp lệ, được cho là từng tài trợ cho các triển lãm do Covana Contents - doanh nghiệp cũ của bà Kim Keon Hee - tổ chức, và cũng là bên thiết kế, xây dựng văn phòng của Covana.

Cơ quan kiểm toán quốc gia Hàn Quốc hồi tháng 9/2024 kết luận sau quá trình thanh tra nêu rõ 21g đã bắt đầu thi công dinh tổng thống trước khi ký hợp đồng và vi phạm luật xây dựng khi giao khoán cho 15 doanh nghiệp không có giấy phép.

Hiện ông Yoon Suk Yeol và bà Kim Keon Hee đang bị tạm giam. Cựu tổng thống bị truy tố liên quan đến lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024, trong khi bà Kim Keon Hee đang bị xét xử với nhiều cáo buộc tham nhũng khác nhau./.

Phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố với cáo buộc tham nhũng Bà Kim Keon Hee bị truy tố với lệnh giam giữ về các tội danh vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ chính trị và luật cấm nhận hối lộ để làm trung gian.