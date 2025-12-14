Tấn công bằng dao tại địa điểm giải trí ở Nhật Bản

Thế giới

Một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Fukuoka, Nhật Bản, khiến hai nạn nhân nhập viện, cảnh sát truy tìm nghi phạm đang bỏ trốn.

Hoàng Châu
Cảnh tấp nập ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo hãng tin Kyodo, ngày 14/12, cảnh sát Nhật Bản cho biết một đối tượng đã dùng dao tấn công hai người tại một cơ sở giải trí ở thành phố Fukuoka, Tây Nam nước này, khiến các nạn nhân phải nhập viện. Nghi phạm được xác định là nam giới hiện vẫn đang bỏ trốn.

Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân là một nam giới 44 tuổi, nhân viên làm việc cho nhóm nhạc nữ thần tượng HKT48, và một phụ nữ 27 tuổi. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Vụ việc xảy ra tại địa điểm giải trí Boss E.Zo Fukuoka, nơi có hội trường thường được nhóm HKT48 sử dụng để tổ chức các buổi biểu diễn và sự kiện giao lưu với người hâm mộ.

Trang web chính thức của nhóm cho biết một số thành viên HKT48 có mặt tại văn phòng trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, song đã rời đi an toàn. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy tìm nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đâm dao #nhật Bản Nhật Bản
