Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Ngày 12/12, Hiệp hội Kiểm tra năng lực chữ Hán (chữ Kanji) của Nhật Bản đã chính thức công bố chữ Hán của năm 2025 là “Hùng,” có nghĩa là gấu.

Đây là lần đầu tiên chữ Hán này được bình chọn kể từ năm 1995.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc bình chọn năm nay, chữ “Hùng,” phát âm tiếng Nhật là “Kuma,” đã nhận được 23.346 phiếu trên tổng số 189.122 phiếu bình chọn.

Lý do được cho là năm nay, gấu xuất hiện tại nhiều địa phương và số vụ gấu tấn công người tăng cao nhất từ trước đến nay.

Chính sách “săn bắn khẩn cấp,” cho phép các thành phố và thị trấn được bắt hoặc tiêu hủy gấu đã được thực thi theo quyết định riêng nhờ sửa đổi luật, cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Ngoài ra, việc con gấu trúc (panda) ở công viên Adventure World tại thị trấn Shirahama (tỉnh Wakayama) được trả về Trung Quốc cũng là một lý do được nêu ra.

Xếp thứ hai trong danh sách bình chọn chữ Hán của năm nay là chữ “Mễ,” phát âm tiếng Nhật là “Kome,” nghĩa là gạo, phản ánh các vấn đề liên quan như giá gạo tăng cao và việc chính phủ mở kho dự trữ bán gạo để bình ổn giá.

Xếp thứ ba là chữ “Cao,” phát âm trong tiếng Nhật là “Taka,” liên quan đến sự kiện bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử, đồng thời cũng phản ánh vật giá và thị trường chứng khoán tăng cao trong năm 2025.

Việc bầu chọn chữ Hán của năm được bắt đầu từ năm 1995 (năm Bình Thành thứ 7) gắn với các sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế nổi bật trong một năm dương lịch và năm nay là dịp kỷ niệm tròn 30 năm của hoạt động này.

Chữ Hán được chọn dựa trên số phiếu bầu trực tuyến qua trang web của hiệp hội và qua đường bưu điện của những người quan tâm yêu thích đến chữ Hán trên toàn nước Nhật.

Theo thông lệ, vào khoảng 14h ngày 12/12, chữ Hán của năm được sư thầy Seihan Mori, trụ trì chùa Kiyomizu ở tỉnh Kyoto, chính thức công bố bằng một buổi lễ trình diễn thư pháp trang trọng.

Chữ Hán này được viết trên tấm giấy washi, loại giấy truyền thống đặc biệt của Nhật Bản với hơn 1.300 năm lịch sử, dài khoảng 1,5m và rộng khoảng 1,3m.

Năm ngoái, “Kim” được bình chọn là chữ Hán của năm nhằm ghi lại dấu ấn của Đoàn thể thao Nhật Bản giành được nhiều Huy chương Vàng nhất tại các kỳ Thế vận hội được tổ chức ngoài nước Nhật khi tham dự Olympic Paris tại Pháp./.

