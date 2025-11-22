Canada: Gấu xám tấn công học sinh tiểu học và giáo viên, 11 người bị thương

Một con gấu xám đã bất ngờ tấn công một nhóm học sinh tiểu học và giáo viên tại Coola, miền Trung tỉnh British Columbia, khiến 11 người bị thương.

Trong số này có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 2 người bị thương nặng và 7 người khác đang điều trị tại hiện trường.

Người phát ngôn Cơ quan Y tế khẩn cấp British Columbia cho biết vụ tấn công xảy ra trên một con đường mòn gần Quốc lộ 20 của tỉnh.

Theo một phụ huynh học sinh, nhiều người đã cố gắng ngăn chặn vụ tấn công và một giáo viên nam tìm cách bảo vệ học sinh, chịu gần như toàn bộ sự tấn công của con gấu.

Nam giáo viên này là một trong 4 người đã được trực thăng đưa đi cấp cứu do vết thương nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng Canada vẫn đang tìm kiếm con gấu này./.

