Những lợi ích không ngờ của loại hạt nhỏ bé nhưng giàu năng lượng

Vừng đen (mè đen) là một loại hạt được dùng khá phổ biến ở nước ta, có vị thơm bùi. Vừng đen dùng làm muối vừng, thêm vào các món ăn, làm bánh, làm sữa.

Trong Y học cổ truyền Việt Nam, vừng đen còn được coi là một vị thuốc. Vừng đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, nhuận táo, bổ ngũ tạng, hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, thêm thông minh, dùng ngoài đắp trị sưng tấy, vết bỏng và làm cao dán nhọt... Ngoài ra, hạt vừng và dầu hạt vừng được dùng để chữa táo bón, tăng cường dinh dưỡng.

Thành phần dinh dưỡng

Trong 2 thìa hạt vừng đen sẽ cung cấp thành phần dinh dưỡng gồm: 100 calo, 15% là chất béo bão hòa, 41% chất béo không bão hòa, 39% chất béo bão hòa đơn, 2g chất xơ, 3g chất đạm, 18% canxi, 11% phốt pho, 16% magie, 83% đồng, 15% sắt, 22% mangan và 9% kẽm.

Khi sử dụng thường xuyên và đúng cách, vừng đen sẽ mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, từ hệ tiêu hóa, xương khớp, tim mạch cho đến hỗ trợ phòng chống lão hóa.

Lợi ích của vừng đen

Tốt cho hệ tiêu hóa

Với chỉ khoảng 30g vừng đen chưa tách vỏ, bạn đã cung cấp cho cơ thể 3.5g chất xơ (chiếm khoảng 12% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày). Vì chứa lượng chất xơ dồi dào, vừng đen giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Vừng đen tốt cho người bệnh táo bón. (Nguồn: iStock)

Y học cổ truyền đã sử dụng vừng đen như một loại thuốc dân gian giúp nhuận tràng và chữa táo bón. Chất xơ trong vừng đen cũng có tác dụng làm giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và bệnh trĩ.

Cung cấp chất béo lành mạnh

Chất béo là một trong những nhóm chất dinh dưỡng quan trọng không thể thiếu cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu sử dụng chất béo không đúng cách, sẽ gây tác hại cho sức khỏe. Vừng đen chứa lượng chất béo lành mạnh (chất béo không bão hòa), có tác dụng cung cấp năng lượng và duy trì các quá trình sinh học, sinh lý trong cơ thể. Chất béo không bão hòa trong vừng đen thay thế cho chất béo bão hòa giúp giảm cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tốt cho xương khớp

Vừng đen là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe xương khớp. Thành phần dinh dưỡng của vừng đen chứa canxi, sắt, magie, đồng, kẽm, phốt pho... các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và phòng ngừa loãng xương. Ngoài ra, chúng cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và tăng cường liên kết xương.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Vừng đen chứa sesamin và sesamolin - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào. Các lignans có trong hạt vừng đen giúp chống lại phản ứng stress oxy hóa, ngăn chặn hỏng tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường type 2. Ngoài ra, gamma-tocopherol - một loại vitamin E trong vừng đen - còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tốt cho da và tóc

Vừng đen không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho làn da và tóc:

Kẽm trong hạt vừng đen tham gia vào quá trình tạo collagen, giúp tăng cường mô cơ, da và tóc.

Vitamin E trong vừng đen là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm chậm quá trình lão hóa da.

Polyphenol thực vật có trong hạt vừng đen giúp tóc đen, bóng và khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp

Vừng đen hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp. (Ảnh: Getty Images)

Vừng đen giàu selen, và tuyến giáp là nơi chứa nồng độ selen cao nhất trong cơ thể. Vì vậy, vừng đen có tác dụng tốt cho quá trình sản xuất hormone của tuyến giáp. Ngoài ra, kẽm, vitamin B6, đồng và sắt có trong vừng đen cũng đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tuyến giáp và quá trình sản xuất hormone.

Giúp chữa viêm đại tràng

Chữa viêm đại tràng bằng vừng đen đã được áp dụng từ xa xưa. Trong Y học cổ truyền, vừng đen có tính hàn, vị ngọt, không độc, có tác dụng sát trùng, giải độc, và tiêu viêm.

Magie trong hạt vừng giúp tăng lưu thông máu, đẩy nhanh phục hồi đại tràng bị viêm. Omega 3 và axit phytic có khả năng kháng viêm, giúp giảm nguy cơ ung thư ruột già. Chất xơ trong vừng đen giúp giảm triệu chứng khó tiêu và táo bón thường gặp ở bệnh nhân viêm đại tràng./.

