Mỹ điều chỉnh chính sách viện trợ và chi tiêu y tế liên bang

Ngày 25/11, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump không cân nhắc việc kéo dài trợ cấp phí bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), hay còn gọi là đạo luật Obamacare, trái với thông tin trước đó cho rằng chính quyền đang xây dựng một khuôn khổ chính sách nhằm gia hạn hai năm các khoản hỗ trợ này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định thông tin trên là “tin giả,” đồng thời cho biết Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thảo luận với các thành viên chính quyền, Quốc hội và giới chuyên gia về các phương án chính sách.

Trước đó, Politico đưa tin chính quyền Trump đang xem xét duy trì các khoản trợ cấp ACA nhằm tránh việc hàng triệu người thụ hưởng phải đối mặt với mức phí bảo hiểm tăng mạnh nếu hỗ trợ hết hạn vào ngày 31/12 tới mà không có biện pháp thay thế.

Thực tế, nhiều người Mỹ đang phụ thuộc vào các khoản trợ cấp này đã tạm trì hoãn việc đăng ký cho năm 2026 do lo ngại chi phí có thể tăng gấp đôi.

Sự bất định này cũng tác động ngay lập tức đến thị trường, với cổ phiếu Oscar Health giảm gần 4% và Centene giảm hơn 2% trong phiên giao dịch mở rộng.

Cùng ngày, Trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay tới Florida nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Trump tiếp tục khẳng định ông không muốn kéo dài các khoản trợ cấp nói trên, sau khi chịu sức ép từ một nhóm nghị sỹ Cộng hòa phản đối việc gia hạn.

Tranh cãi về tương lai của ACA cũng là vấn đề trung tâm dẫn tới việc chính phủ liên bang phải tạm ngừng hoạt động vào đầu tháng này, khi đảng Dân chủ kiên quyết yêu cầu gia hạn trợ cấp.

Cũng trong ngày 25/11, chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare thông báo đã hoàn tất đàm phán giá đối với 15 loại thuốc đắt đỏ nhất, giúp cắt giảm 36% chi phí so với mức chi tiêu thường niên, tương đương khoảng 8,5 tỷ USD trong chi phí thuốc được chi trả. Các mức giá mới sẽ có hiệu lực từ năm 2027.

Trong danh sách có thuốc chứa hợp chất semaglutide của Novo Nordisk - được bán dưới tên Wegovy cho thuốc giảm cân và Ozempic cho thuốc điều trị tiểu đường, với giá mới 274 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với mức giá ròng 428 USD/tháng mà Medicare từng chi cho Ozempic.

Các loại thuốc khác trong diện đàm phán gồm bộ hít Trelegy Ellipta của GSK, nhằm điều trị hen suyễn và COPD, cũng như Linzess của AbbVie - thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích.

Theo giới phân tích, mức giá mới sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá chênh lệch so với giá ròng hiện tại sau khi đã tính các khoản chiết khấu ẩn, cũng như so với mức giá mà các nước thu nhập cao đàm phán - một mô hình từng được ông Trump thúc đẩy dưới tên gọi “tối huệ quốc.”

Năm ngoái, Medicare, với hơn 67 triệu người cao tuổi và người khuyết tật tham gia, cũng công bố mức giá tối đa cho 10 loại thuốc đầu tiên thuộc khuôn khổ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), giúp tiết kiệm trung bình 22% so với giá ròng thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngành dược phẩm tiếp tục phản đối, với một số hãng kiện chính phủ và cảnh báo việc áp giá trần có thể ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thuốc mới.

Vòng đàm phán kế tiếp của Medicare, dự kiến bắt đầu tháng 2/2026, sẽ bổ sung thêm 15 loại thuốc kê đơn và thuốc điều trị tại bệnh viện./.

