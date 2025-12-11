Các bác sỹ cảnh báo về "hội chứng tim ngày lễ"

Trong mùa lễ hội cuối năm, bạn có thể uống nhiều đồ uống có cồn hơn, ăn thêm đồ ngọt hoặc bỏ qua thói quen đi bộ hằng ngày.

Dù việc tận hưởng những món ngon của mùa lễ là điều hoàn toàn bình thường, các bác sỹ vẫn cảnh báo rằng bạn nên chú ý: những bữa ăn giàu đạm, lượng cồn tăng cao, căng thẳng cao độ và thói quen sinh hoạt bị xáo trộn đều có thể gây áp lực lớn lên tim.

Điều này không có nghĩa bạn phải từ bỏ những niềm vui trong ngày lễ Tết hay các món truyền thống. Thay vào đó, bạn nên tận hưởng một cách điều độ và làm những gì có thể để bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng trong những tuần cuối cùng của năm.

Dưới đây, các bác sỹ chia sẻ những nguy cơ tim mạch dễ bị bỏ qua trong mùa lễ cùng các cách để bạn tận hưởng thời gian này một cách an toàn.

Uống quá nhiều rượu có thể gây ra “hội chứng tim ngày lễ”

“Hội chứng tim ngày lễ là tình trạng rối loạn nhịp tim,” bác sỹ Ahmed Tawakol, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hình ảnh Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết. Tình trạng này gây nhịp tim không đều (còn gọi là rung nhĩ), xuất hiện ở cả những người khỏe mạnh sau khi uống rượu quá nhiều hoặc uống dồn dập.

Uống rượu dồn dập, điều khá phổ biến trong kỳ nghỉ, là nguyên nhân chính gây ra vấn đề này. Theo bác sỹ Tawakol, uống dồn dập được định nghĩa là uống bốn ly trở lên đối với phụ nữ và năm ly trở lên đối với nam giới trong một lần uống.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Một số người gặp hội chứng này có biểu hiện tim đập nhanh hoặc không đều, số khác cảm thấy lo âu. “Một số trường hợp có thể khó thở, đau ngực, chóng mặt và mệt mỏi,” bác sỹ Tawakol nói thêm.

Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ ai và thường xuất hiện ở người khỏe mạnh, những người “có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao hoặc ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao hơn trong giai đoạn uống rượu nhiều,” bác sỹ Mrin Shetty, Giám đốc Chương trình Tim mạch Phụ nữ tại Đại học Louisville (Mỹ), cho biết.

“Hội chứng tim ngày lễ đôi khi có thể tự hết sau 24 đến 48 giờ, nhưng điều quan trọng là cần hiểu rằng tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch lâu dài, đặc biệt nếu rối loạn nhịp tim diễn ra nhiều lần hoặc kéo dài,” Shetty giải thích. Nó có thể làm tăng khả năng đột quỵ nhồi máu cơ tim và hình thành cục máu đông.

Cơ chế chính xác đằng sau hiện tượng này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng rượu có thể ảnh hưởng đến tín hiệu điện trong tim. “Uống dồn dập dẫn đến mất nước, mất cân bằng điện giải và gây áp lực lên tim, khiến tim dễ bị rối loạn nhịp hơn,” Shetty nói.

Hiện tượng này đạt đỉnh vào Giáng sinh, ngày sau Giáng sinh và ngày đầu Năm mới, vì thế mới có tên “hội chứng tim ngày lễ,” bác sỹ Sarah Spelsberg, bác sỹ cấp cứu tại UNC Health Southeastern, cho biết.

“Chúng tôi gặp tình trạng này rất nhiều trong phòng cấp cứu,” Spelsberg nói thêm.

Căng thẳng cũng tác động mạnh đến tim trong mùa lễ

Dù với nhiều người, mùa lễ là thời điểm vui vẻ, những người khác lại cảm thấy căng thẳng vì tài chính, chuyện gia đình, lịch trình bận rộn và di chuyển nhiều.

"Chúng tôi thấy số ca nhồi máu cơ tim tăng vào những giai đoạn căng thẳng,” Tawakol cho biết. Người ta dễ bị nhồi máu cơ tim hơn trong động đất, các sự kiện thể thao, sau bầu cử và “chúng tôi cũng thấy điều này vào mùa lễ.”

“Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và nồng độ cortisol, tất cả đều góp phần gây bệnh tim theo thời gian,” Shetty giải thích.

Căng thẳng cũng phá vỡ giấc ngủ vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng cho sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng. Ngủ không đủ giấc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bác sỹ Elizabeth Jackson, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kết quả và Hiệu quả Điều trị Tim mạch tại Đại học Alabama ở Birmingham, cho biết.

Khi căng thẳng, bạn cũng có thể bỏ qua việc tập thể dục, điều gây hại không nhỏ cho tim mạch. “Chúng ta đều biết khi căng thẳng, ta thường tập ít hơn, và điều này dễ tạo thành vòng luẩn quẩn,” Jackson nói.

Ngay cả việc đi bộ sau bữa tối cũng có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết, đặc biệt với người mắc tiểu đường.

Thời tiết lạnh cũng có thể gây vấn đề về tim

“Thời tiết lạnh có thể là yếu tố gây hại vào mùa Đông. Nếu không giữ ấm tốt, lạnh sẽ khiến mạch máu co lại, làm nhịp tim và huyết áp tăng,” Shetty cho biết. Điều này gây thêm áp lực lên tim và không phù hợp với những người mắc các bệnh như đau thắt ngực hoặc suy tim.

Khi trời lạnh, điều quan trọng là phải giữ ấm để giảm gánh nặng cho tim, Spelsberg khuyến cáo.

Bạn cần tạo một thói quen thư giãn trong mùa lễ

Rõ ràng căng thẳng mùa lễ có thể khiến sức khỏe tim mạch xấu đi. Để đối phó, hãy chuẩn bị “bộ dụng cụ” giải tỏa căng thẳng gồm những hoạt động giúp bạn dễ chịu hơn, Jackson gợi ý.

“Hãy chuẩn bị sẵn bộ công cụ đó để khi căng thẳng ập đến, bạn có thể sử dụng những điều phù hợp với mình,” bà cho biết. Đó có thể là thiền, bài tập thở, đi bộ mỗi ngày, nghe nhạc, làm trò chơi giải đố. Hoặc đơn giản là một tách trà và bộ phim yêu thích.

Ngay cả khi căng thẳng vẫn còn, những thói quen giảm stress này vẫn có lợi. Ngủ tốt hơn, tập thể dục và thiền đều giúp cơ thể bớt nhạy cảm với những tác động tiêu cực của stress, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim, Tawakol nói.

Giữ trái tim khỏe mạnh là chuyện của sự cân bằng

“Để bảo vệ tim trong mùa lễ, hãy tập thói quen điều độ: hạn chế rượu và đồ ăn giàu năng lượng, cân bằng bằng các lựa chọn lành mạnh hơn,” Spelsberg cho biết.

Điều này không đồng nghĩa bạn không được ăn bánh quy mà là kết hợp thêm hoa quả hoặc rau xanh để bổ sung dưỡng chất. Hãy nghĩ đến việc “thêm vào” hơn là “bớt đi.”

Theo Jackson, phụ nữ không nên uống quá một ly mỗi ngày và nam giới không quá hai ly, nhưng không uống hầu hết các ngày trong tuần vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Ngoài chế độ ăn, hãy cam kết duy trì vận động trong mùa lễ và chú ý các triệu chứng của cơn đau tim như đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc hồi hộp.

“Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu này, hãy đến gặp bác sỹ. Can thiệp sớm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc ngăn ngừa biến chứng lâu dài,” Shetty nhấn mạnh.

“Mùa lễ là thời điểm của niềm vui, và bằng cách chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe,” Shetty tiếp tục. “Hãy nhớ rằng những thay đổi nhỏ và thói quen lành mạnh có thể giúp ích cho trái tim bạn không chỉ hôm nay mà còn trong nhiều năm tới"./.

