6 nhóm thực phẩm là thủ phạm âm thầm gây hại cho đôi mắt của bạn

Thị lực là một trong những giác quan quan trọng nhất, nhưng khoảng 250 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề thị lực từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Điều ít ai ngờ là sức khỏe đôi mắt liên quan mật thiết đến tim mạch và hệ tuần hoàn. Những gì chúng ta ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến tim mà còn tác động lâu dài đến thị lực.

Để bảo vệ cửa sổ tâm hồn, bạn cần nhận diện và hạn chế những "thủ phạm" thầm lặng sau đây trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Carbohydrate tinh chế

Các nghiên cứu chỉ ra rằng carbohydrate tinh chế, như trong bánh mì trắng và mì ống, liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) cao hơn, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người cao tuổi.

Khi tiêu hóa, những loại carbohydrate này làm đường huyết tăng vọt, tạo áp lực lên mạch máu và võng mạc.

Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, vừa cung cấp năng lượng ổn định vừa bảo vệ sức khỏe mắt.

Thịt chế biến

Thịt nguội. (Nguồn: Getty)

Xúc xích, thịt xông khói hay thịt nguội chứa lượng natri cao, dễ dẫn đến tăng huyết áp. Huyết áp cao lâu dài có thể gây ra bệnh võng mạc tăng huyết áp, tổn thương mạch máu, mờ mắt, thậm chí làm chết dây thần kinh. Đồng thời, natri dư thừa còn thúc đẩy tích tụ chất lỏng dưới võng mạc, gây bệnh lý mạch mạc.

Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế natri ở mức 2.300 miligam mỗi ngày để bảo vệ mắt và tim mạch.

Thực phẩm chiên và dầu ăn giàu chất béo bão hòa

Thực phẩm chiên ngập dầu chứa nhiều chất béo chuyển hóa, làm tăng cholesterol LDL và thúc đẩy bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường tuýp 2.

Chất béo chuyển hóa còn sinh ra các gốc tự do, có thể hủy hoại tế bào mắt, gây AMD và bệnh võng mạc tiểu đường.

Việc tiêu thụ dầu ăn giàu axit linoleic, có nhiều trong dầu hướng dương, đậu nành hay ngô, cũng được chứng minh làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Giải pháp là sử dụng dầu ăn ít chất béo bão hòa, tránh dầu hydro hóa và chất béo chuyển hóa, đồng thời bổ sung trái cây và rau củ giàu vitamin C như cam quýt, cà chua, ớt chuông đỏ để chống gốc tự do.

Bơ thực vật và thực phẩm chế biến sẵn

Mặc dù bơ thực vật được làm từ dầu thực vật có lợi cho tim mạch hơn bơ động vật, nhưng một số loại vẫn chứa chất béo chuyển hóa, làm tăng cholesterol và nguy cơ tổn thương mắt.

Thực phẩm đóng gói sẵn như súp, sốt cà chua hay đồ hộp cũng chứa lượng natri cao, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề thị lực liên quan. Lựa chọn các sản phẩm ít muối hoặc tự nêm gia vị sẽ giúp giảm nguy cơ này.

Đồ uống nhiều đường, rượu và caffeine

Đồ uống có đường là “kẻ thù thầm lặng” của thị lực (Ảnh: iStock)

Nước ngọt, nước tăng lực hay các loại đồ uống chứa nhiều đường làm tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim, từ đó dẫn tới bệnh võng mạc tiểu đường và AMD.

Rượu nếu uống quá nhiều cũng liên quan đến đục thủy tinh thể sớm, gây mờ mắt. Caffeine trong càphê hay trà có thể làm tăng áp lực nội nhãn, nguy hiểm cho người bị tăng nhãn áp, và lâu dài có thể dẫn đến giảm thị lực.

Cá, động vật có vỏ

Cá và động vật có vỏ là nguồn dinh dưỡng quan trọng, nhưng tiêu thụ ở mức cao, đặc biệt với nhóm nhạy cảm như phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc trẻ em, có thể dẫn tới tích tụ thủy ngân, ảnh hưởng tới sức khỏe mắt và thần kinh.

Chuyên gia khuyên duy trì lượng từ 230-350gram mỗi tuần để cân bằng lợi ích và rủi ro.

Ăn uống thông minh và lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ các bệnh mắt phổ biến như thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc tiểu đường hay tăng nhãn áp.

Bằng cách hạn chế carbohydrate tinh chế, thực phẩm chiên, thịt chế biến, đồ uống nhiều đường, rượu và caffeine, đồng thời bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả giàu vitamin và cá ở mức vừa phải, bạn không chỉ bảo vệ đôi mắt mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể, cho một tầm nhìn rõ ràng và khỏe mạnh lâu dài./.

