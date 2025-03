Thị lực của bạn sẽ cải thiện rõ khi bổ sung 10 loại thực phẩm này

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, giúp chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh. Tuy nhiên, do tác động của môi trường, thói quen sinh hoạt và tuổi tác, mắt dễ bị tổn thương và suy giảm thị lực.

Một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mắt mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay khô mắt. Dưới đây là những thực phẩm tốt cho mắt mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

1. Cà rốt - “Người bạn vàng” của đôi mắt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, một loại tiền vitamin A quan trọng giúp duy trì thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Vitamin A cũng giúp bảo vệ giác mạc và duy trì độ ẩm cho mắt, giảm nguy cơ khô mắt.

Cách sử dụng: Có thể ăn sống, ép nước hoặc chế biến thành các món ăn như súp, salad để tận dụng tối đa dưỡng chất.

2. Cá - Giàu Omega-3 giúp tăng cường thị lực

Axit béo Omega-3 có trong cá giúp bảo vệ mắt khỏi khô và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. DHA, một loại Omega-3 quan trọng, đóng vai trò duy trì cấu trúc võng mạc, giúp mắt luôn khỏe mạnh.

Các loại cá có hàm lượng axit béo Omega-3 cao nhất bao gồm cá cơm, cá trích, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá hồi, cá ngừ.

Cách sử dụng: Nên ăn cá hấp hoặc nướng từ 2–3 lần mỗi tuần để tối ưu lợi ích.

3. Rau xanh - Tốt cho giác mạc

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi (rau bina), cải xoăn, bông cải xanh, rau ngót, xà lách… chứa nhiều vitamin A tốt cho giác mạc.

Ngoài ra chúng cũng rất giàu lutein giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và vitamin C, E, zeaxanthin chống oxy hóa rất cần thiết để bảo vệ mắt.

Cách sử dụng: Có thể xào, hấp hoặc làm sinh tố rau xanh kết hợp với trái cây để dễ uống hơn.

4. Ớt chuông - bảo vệ các mạch máu ở mắt

Tất cả các loại ớt xanh, đỏ, vàng, cam, tím đều giàu vitamin A và C. Vitamin A giúp duy trì thị lực, trong khi vitamin C có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt, chống lại bệnh đục thủy tinh thể.

Ngoài ra ớt cũng rất giàu vitamin B6, lutein, zeaxanthin, beta-carotene và lycopene. Tất cả các chất dinh dưỡng này là cần thiết để duy trì sức khoẻ tổng thể của mắt.

Cách sử dụng: Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó nên ăn ớt sống hoặc chế biến vừa chín tới để tăng khả năng hấp thụ.

5. Trứng - “Siêu thực phẩm” bảo vệ mắt

Trứng chứa vitamin A, lutein, zeaxanthin và kẽm, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và bảo vệ võng mạc. Ngoài ra, kẽm còn hỗ trợ điều tiết ánh sáng, giúp mắt nhìn rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Cách sử dụng: Có thể ăn trứng luộc, trứng rán hoặc chế biến thành các món ăn khác như trứng hấp, trứng cuộn.

6. Cam và các loại quả mọng - Giảm nguy cơ đục thủy tinh thể

Vitamin C trong cam, chanh, bưởi, dâu tây và việt quất giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ mắt khỏi tổn thương do gốc tự do. Đồng thời, vitamin C còn giúp tăng cường các mạch máu trong mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Cách sử dụng: Uống nước ép tươi, ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, sinh tố để tăng hương vị.

7. Quả bơ - ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Quả bơ cũng rất tốt cho đôi mắt. Trong bơ chứa lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác liên quan đến tuổi tác. Chúng cũng chứa chất beta-carotene và vitamin B6, C, và E cần thiết để thị lực tốt và để bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực.

Cách sử dụng: Ăn trực tiếp, trộn salad, ăn cùng ngũ cốc, làm sinh tố…

8. Các loại hạt và quả hạch - Bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh

Nhiều loại hạt và quả hạch có nhiều axit béo omega-3 và vitamin E. Sử dụng vitamin E thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể; giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi các tác động tiêu cực từ ánh sáng xanh của màn hình điện tử.

Các loại hạt có chứa Omega-3 hoặc vitamin E bao gồm hạt lanh, hạt chia, hạt cây gai dầu, hạt hướng dương, hạnh nhân, óc chó, hạt điều…

Cách sử dụng: Có thể ăn trực tiếp, thêm vào sữa chua, salad, sinh tố.

9. Khoai lang - Thay thế tuyệt vời cho cà rốt

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene giống như cà rốt, giúp cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra, khoai lang còn giàu vitamin E, hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Cách sử dụng: Nướng, hấp hoặc chế biến thành súp để giữ nguyên dưỡng chất.

10. Nước - giúp giảm khô mắt

Chúng ta đều biết rằng uống nhiều nước có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nhưng có thể bạn chưa biết là việc cơ thể đủ nước còn giúp làm giảm hội chứng khô mắt.

Để bổ sung nước cho cơ thể, ngoài việc uống nước đơn thuần, bạn có thể cấp nước qua các loại thực phẩm ăn uống hàng ngày. Các chuyên gia về sức khỏe cho biết 20% nước trong cơ thể con người đều xuất phát từ thực phẩm chúng ta ăn và phần còn lại từ nguồn nước uống thông thường./.

