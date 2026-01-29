Nhiều trường học tại TP Hồ Chí Minh dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn tại một đơn vị cung cấp suất ăn học đường, nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng suất ăn của đơn vị này đã thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 29/1 để rà soát, nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Cụ thể, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) thông báo tới phụ huynh tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 29/1 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con 2 buổi/ngày thì có thể tự chuẩn bị cơm trưa cho học sinh, thông báo đến giáo viên chủ nhiệm biết để nhà trường sẽ bố trí chỗ ăn, ngủ và lực lượng chăm sóc học sinh. Phụ huynh đảm bảo an toàn thực phẩm của suất ăn tự chuẩn bị cho con em mình.

Trường Trung học cơ sở Trung Sơn (xã Bình Hưng) cũng thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh từ ngày 29/1. Nhà trường sẽ chăm lo cho học sinh ngủ trưa tại trường với trường hợp phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con.

Trường Trung học cơ sở Bình Khánh (phường Chánh Hưng) thông báo tới phụ huynh tạm ngừng cung cấp suất ăn với đơn vị cũ từ ngày 29/1 và sẽ thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về hành vi của cơ sở cung cấp suất ăn, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước) lấy ý kiến phụ huynh về công tác tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo đó, phụ huynh có thể chuẩn bị phần cơm trưa cho học sinh mang theo và các em vẫn ngủ lại trường bình thường; hoặc đồng ý cho học sinh tiếp tục dùng suất ăn bán trú tại trường; hoặc đón các em về buổi trưa. Nhà trường sẽ có buổi làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn và thông tin đến phụ huynh, đồng thời theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh.

Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) thông báo tạm ngưng tổ chức ăn bán trú kể từ chiều 28/1, chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh để đảm bảo thời gian học 2 buổi.

Nếu không sắp xếp được, phụ huynh có thể tự chuẩn bị suất ăn cho con và thông báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí chỗ ăn, nghỉ trưa; trong đó phải cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của suất ăn tự chuẩn bị.

Tiếp nhận thông tin từ báo chí nêu về thực phẩm không bảo đảm an toàn tại một đơn vị cung cấp suất ăn học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh sự việc; rà soát công tác quản lý về bữa ăn bán trú trong trường học với yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe học sinh.

Trước đó, ngày 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản tăng cường quản lý bữa ăn bán trú và vệ sinh học đường. Sở yêu cầu các trường học bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn; chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giám sát chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng.

Ngoài ra, bếp ăn không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần; không pha trộn dầu cũ với dầu mới để “tiết kiệm”; ưu tiên sử dụng vật liệu an toàn để đựng thức ăn, đồ uống.../.

