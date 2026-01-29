Xã hội

Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là môn Ngoại ngữ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Phạm Mai
Thí sinh thảo luận bài sau giờ thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh thảo luận bài sau giờ thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Chiều nay, 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh được đăng ký thi một trong 6 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, thí sinh Hà Nội sẽ thi ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ./.

(Vietnam+)
