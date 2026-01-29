Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là môn Ngoại ngữ

Chiều nay, 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh được đăng ký thi một trong 6 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, thí sinh Hà Nội sẽ thi ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ./.

