Thành phố Hồ Chí Minh "chốt" ba môn thi vào lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 6/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu và các trường phổ thông trên địa bàn thông tin về việc lựa chọn môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút); thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm một bài thi bổ sung tương ứng.

Thông tin chi tiết về quy trình tổ chức, cách thức đăng ký, thời gian thực hiện, điều kiện tuyển sinh và các nội dung liên quan được quy định tại Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở.

Cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố công bố tháng 10/2025 cho thấy đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm trước, phạm vi kiến thức kiểm tra chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.

Cụ thể, đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Phần 1 - Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn (5 điểm), gồm câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và câu viết đoạn văn (2 điểm); phần 2 - Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội (5 điểm) với câu đọc hiểu (1 điểm) và câu viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Đề thi môn Toán có 7 câu kiểm tra các mạch kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá các năng lực toán học: tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hóa toán học.

Đề thi môn Tiếng Anh gồm 40 câu với 4 phần: Ngữ âm; từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp; viết; đọc hiểu. Đề thi đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng, mà cả khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Trước đó, theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố năm học 2026-2027 sẽ gồm cả hình thức xét tuyển và thi tuyển, tương tự năm học 2025-2026. Hình thức xét tuyển thực hiện với trường ở một số khu vực đặc thù; các trường trung học phổ thông công lập ở khu vực còn lại sẽ thi tuyển.

Từ năm 2025, công tác tuyển sinh lớp 10 trong cả nước bắt đầu thực hiện theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương được lựa chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Riêng phương thức thi tuyển, kỳ thi gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 môn thi/bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Trước khi hợp nhất, 3 địa phương Bình Dương (cũ), Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) đều chọn môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập là Ngoại ngữ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, việc giữ ổn định kỳ thi tuyển lớp 10 trong năm tới nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các trường sau khi hợp nhất./.

