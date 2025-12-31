Thành lập Trường Đại học Tâm Anh đào tạo nhân lực chuyên sâu chuẩn quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với diện tích gần 80.000m2, tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, dự kiến tuyển sinh năm 2027.

Ngày 30/12, Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh, thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), trên diện tích ban đầu gần 80.000m2, với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỷ đồng, định hướng phát triển thành đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, Đại học Tâm Anh được thành lập sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực chuyên môn.

Với nền tảng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khám chữa bệnh, nghiên cứu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để phát triển đào tạo y khoa và các lĩnh vực liên quan trong hệ sinh thái y tế.

Hệ thống Bệnh viên Đa khoa Tâm Anh hiện quy tụ hơn 10.000 bác sỹ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tiêu hóa, thần kinh, tiết niệu, thận học, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm-giải phẫu bệnh, tế bào, hồi sức, cấp cứu...

Trường Đại học Tâm Anh với lợi thế về cơ sở thực hành là Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng vắc xin VNVC, các công ty dược, nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại hàng đầu... được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đào tạo ra đội ngũ nhân lực trình độ cao và toàn diện trong thời gian tới.

Toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ được diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại cũng đang được xây dựng tại Tây Ninh, cũng như các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC hiện đại trên toàn quốc.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ tập trung đào tạo lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan. Bước đầu, ưu tiên đào tạo ở lĩnh vực y dược và các ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế gồm: ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing...

Các chuyên gia Oxford - Tâm Anh cùng thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh & Đại học Oxford” và gần 100 học viên đầu tiên nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về khóa đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tuyển sinh đầu năm 2027. Tuy nhiên các khóa đào tạo của Viện Nghiên cứu Tâm Anh, thuộc trường Đại học Tâm Anh đã được tiến hành liên tục ở nhiều lĩnh vực, với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

Điển hình, tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu, diễn ra từ ngày 22-31/12/2025. Đây là hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên trong hệ sinh thái đào tạo-nghiên cứu của Trường Đại học Tâm Anh vừa được thành lập.

Hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh cũng là đối tác chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Oxford - Vương quốc Anh, Stanford - Hoa Kỳ và hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer... Do đó, các chương trình đào tạo sẽ cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và hiện đại toàn cầu trong các lĩnh vực. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ trao đổi đào tạo và cùng nghiên cứu, cùng công bố khoa học song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm phòng khám đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao, mỗi năm tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng khám chữa bệnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm Anh cũng đang tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa và ung bướu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với quy mô 2.000 giường bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh./.