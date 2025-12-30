Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới đào tạo gắn với quyết sách chiến lược

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Học viện kết hợp trực tuyến đến điểm cầu tại các Học viện trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực to lớn, tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến bền bỉ và đầy tâm huyết của toàn hệ thống Học viện trong năm 2025 - một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hình những nền tảng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; nhấn mạnh không chỉ là tổng kết một năm công tác, mà còn là dịp rà soát, hiệu chỉnh tư duy, chuẩn bị về trí tuệ, đội ngũ và phương pháp hành động cho chặng đường phát triển sắp tới.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ trang bị kiến thức, mà hình thành năng lực quản trị hiện đại cho cán bộ, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro đến dẫn dắt chuyển đổi số, tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực. Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn; chuyển mạnh từ truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên-học viên cùng kiến tạo tri thức; bảo đảm đào tạo gắn với thực hành, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc; đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại; đồng thời coi trọng liêm chính học thuật, đề cao tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn./.