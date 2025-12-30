Người dân thụ hưởng từ tăng trưởng kinh tế, không có “đất” cho đối tượng chống phá

Theo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm nay dự kiến tăng trên 8%, quy mô nền kinh tế đạt 510 tỷ USD, nằm ở vị trí 32 trên thế giới và GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.000 USD.

Còn theo dự báo mới nhất của Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập của Anh (CEBR) trong Bảng xếp hạng liên minh kinh tế thế giới (World Economic League Table - WELT), Việt Nam năm nay có GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) ước đạt 17.688 USD và quy mô GDP ước đạt 524 tỷ USD.

Trong 10 sự kiện lớn của nước ta năm 2025 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn có 2 sự kiện gắn kết với nhau để minh chứng cho mệnh đề "tăng trưởng kinh tế phải gắn với thúc đẩy an sinh xã hội."

Đó là, “tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á và “cả nước hoàn thành trước thời hạn mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.”

Kết quả tổng hợp từ 34 địa phương cho thấy, đến ngày 20/8/2025, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân", “tình dân tộc, nghĩa đồng bào," mang giá trị nhân văn sâu sắc. Ba nhóm được hỗ trợ là hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ; hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gặp khó khăn.

Việc thu, chi ngân sách trong năm 2025 cũng được cơ cấu lại theo hướng ưu tiên tiến bộ an sinh xã hội.

Tính đến giữa tháng 12/2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2,47 triệu tỷ đồng, vượt hơn 25% so với dự toán được Quốc hội giao cho cả năm. Nhờ đó mà công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được thực hiện kịp thời và thiết thực.

Người dân xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 11/2025, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân hơn 38,2 nghìn tấn gạo, trong đó hỗ trợ 6 nghìn tấn gạo nhân dịp Tết Nguyên đán cho 402,6 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ 4,3 nghìn tấn gạo dịp giáp hạt năm 2025 cho 284,5 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ hơn 27,9 nghìn tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho hơn 1,86 triệu nhân khẩu.

Tính đến ngày 23/11/2025, ngân sách Trung ương đã xuất 6.794 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 2.630 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 13 và mưa lũ ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam luôn luôn gắn với việc giảm nghèo. Theo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025 và đến cuối năm 2025, số hộ nghèo cả nước còn khoảng 1%, số hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số giảm trung bình 4,45%/năm.

Kết quả này đưa nước ta thuộc vào nhóm các quốc gia giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Công tác giảm nghèo được triển khai toàn diện, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Trong năm 2025, mạng lưới trợ giúp xã hội được mở rộng, bao phủ 4,5%, tương đương có 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên và 1,5 triệu người hưởng trợ giúp đột xuất.

Việc thu ngân sách và GDP tăng cao trong năm 2025 tạo cơ sở vững chắc cho các chính sách an sinh xã hội năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ chuyển hướng từ “giảm nghèo theo tiêu chí” sang “giảm nghèo thích ứng,” tập trung vào ba trọng tâm: phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội vùng khó khăn; cải thiện dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao hiệu quả quản lý, tuyên truyền, giám sát.

Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của Quốc hội và Chính phủ thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước làm cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2026-2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngân sách trung ương là 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước cấp) khoảng 23.000 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là: Xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Còn theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ ngày 1/1/2026, quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân sẽ được mở rộng.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng (ngày 13/11/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng cao nhưng phải đảm bảo ổn định vĩ mô, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.”

Đặt con người ở vị trí trung tâm, đưa con người trở thành mục tiêu của sự phát triển là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước tới nay.

Những hành động cụ thể, những kết quả rõ ràng mà người dân được hưởng thụ và các tổ chức quốc tế ghi nhận là minh chứng vững chắc phản bác các luận điệu xuyên tạc của những đối tượng chống phá./.

