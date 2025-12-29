Các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Chiều 29/12, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo báo cáo, năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới, quan trọng của Đảng.

Đến nay, cơ bản tổ chức, bộ máy của Đảng uỷ và các đảng ủy trực thuộc đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đặc biệt trong năm 2025, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định, tiến độ đề ra; đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai toàn diện, đồng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường.

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới, đi vào chiều sâu. Chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc định hình chủ trương, chính sách lớn của Đảng. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được chỉ đạo thực hiện quyết liệt...

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội XIV của ĐảngSau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất kết quả công tác năm 2025.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, gắn với các giải pháp cụ thể, trách nhiệm từng cấp ủy, từng cơ quan Đảng Trung ương; bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, hồ sơ nhân sự Đại hội với chất lượng tốt nhất, nhất là công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo kịp thời theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Bám sát chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đúng tầm quyết sách chiến lược, bảo đảm tính hành động và khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa;" Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với đó làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát; triển khai quyết liệt các yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; tăng cường giám sát thường xuyên, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số

Tại hội nghị, nêu rõ thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là nhiệm vụ tất yếu và cấp bách, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị trong năm 2026, tiếp tục đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57, tạo chuyển biến mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 25/12 vừa qua; Kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong Đảng. Theo đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số.

Cùng với đó kịp thời hoàn thành và vận hành các nền tảng, hệ thống dữ liệu liên thông; hoàn thiện thể chế, quy trình số hóa; phát triển mạnh nguồn nhân lực công nghệ, an toàn thông tin; triển khai bộ tiêu chí đánh giá số (KPI) cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu chiến lược.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặt ra nhiều yêu cầu mới, khối lượng công việc trước mắt rất lớn.

Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ giữ vững nguyên tắc hoạt động, kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung; đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả; nâng tầm chất lượng tham mưu chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Bằng khen tặng các Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./.

