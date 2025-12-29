Bộ Ngoại giao khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế

Chiều 29/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới đã bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế.

Hệ thống cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế được xây dựng trên cơ sở thực hiện quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, nhằm cung cấp nguồn thông tin đầy đủ, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đặc biệt là hỗ trợ đánh giá tính tương thích giữa pháp luật trong nước và điều ước quốc tế.

Hệ thống cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế cũng tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, khai thác thông tin, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của các Nghị quyết chiến lược về phát triển đất nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trong thời gian và gần đây nhất là Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Trước đây, hệ thống cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao chỉ dừng ở phạm vi phục vụ công tác quản lý nhà nước về điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao. Sau quá trình triển khai nâng cấp và hoàn thiện, tới nay, hệ thống đã cải thiện cấu phần quản lý nội bộ và phát triển thành công cấu phần công khai.

Đối với cấu phần quản lý nội bộ, lần đầu tiên, hệ thống được xây dựng theo hướng ứng dụng công nghệ hỗ trợ nhận diện nội dung văn bản và gợi ý thông tin cần nhập trong quá trình xử lý hồ sơ. Cách tiếp cận này góp phần đổi mới phương thức nhập và quản lý dữ liệu, giảm bớt các thao tác thủ công trước đây. Công việc được thực hiện nhanh hơn và bảo đảm độ chính xác cao hơn, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác nhập liệu, quản lý. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ công tác chuyên môn trong lĩnh vực điều ước quốc tế.

Cấu phần công khai là Website Cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại địa chỉ https://treaty.mofa.gov.vn.

Trên website, các thông tin công khai về điều ước quốc tế được đăng tải đầy đủ, với chức năng tra cứu linh hoạt theo nhiều tiêu chí như tên điều ước, đối tác ký kết hoặc thời điểm ký kết.

Bên cạnh đó, website cung cấp hướng dẫn có hệ thống về quy trình ký kết điều ước quốc tế của Việt Nam, bao gồm các văn bản pháp luật liên quan, sơ đồ minh họa quy trình và các điều khoản mẫu thường gặp. Ngoài ra, website còn giới thiệu tài liệu tham khảo về thực tiễn ký kết điều ước quốc tế của một số quốc gia, cùng các liên kết tới những cơ sở dữ liệu liên quan trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu tra cứu và nghiên cứu chuyên sâu.

Hiện nay, website được cập nhật tổng cộng 207 điều ước quốc tế gồm: 164 Điều ước quốc tế song phương và 43 Điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam đã ký kết trong giai đoạn nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm sạch và làm giàu thêm cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế, cập nhật đầy đủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu, đặc biệt trong việc rà soát, đánh giá tính tương thích điều ước quốc tế và pháp luật trong nước cũng như trong việc giải đáp thắc mắc, tư vấn về công tác ký kết, thực hiện điều ước quốc tế.

Điều này sẽ giúp nâng cao hơn nữa giá trị sử dụng cơ sở dữ liệu đối với các Bộ ngành, người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ tư duy quản lý quản lý sang tư duy phục vụ./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngoại giao Chiều 29/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.