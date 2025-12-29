Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Đánh giá cán bộ phải chính xác, không nhạt nhòa

Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành nội vụ.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành phố.

Thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết năm 2025 là năm với những dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác của ngành Nội vụ, nổi bật là đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nền hành chính nhà nước đã có diện mạo mới tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho quá trình này, Bộ Nội vụ đã tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ một số lượng thể chế lớn nhất trong các năm của nhiệm kỳ vừa qua mà nổi bật là 19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 6 luật, 48 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức với tư duy đột phá.

Luật Viên chức tập trung vào quản lý theo vị trí việc làm, thu hút nhân tài, đổi mới đánh giá, kỷ luật và thống nhất cách quản lý công chức từ Trung ương đến xã, xây dựng nền công vụ thống nhất, thông suốt, đồng bộ.

Cùng với Luật, Bộ Nội vụ đã tham mưu các chùm nghị định về công vụ, công chức với nhiều đổi mới về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đổi mới toàn diện công tác đánh giá công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ Nội vụ tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới trong đo lường đánh giá cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tạo động lực và áp lực để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” chăm lo cho người có công với cách mạng, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, Bộ Nội vụ đã tham mưu quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng.

Cùng với đó, Bộ đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống, tạo việc làm bền vững, nâng cao năng suất, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; xây dựng và phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hội nhập; tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ máy công quyền gần dân, phục vụ dân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng Bộ Nội vụ đã thực hiện rất xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao. Năm 2025 có rất nhiều biến động, khó khăn, năm kết thúc nhiệm kỳ với những trọng trách nặng nề.

Những thành công của ngành nội vụ đóng góp rất quan trọng cho thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

“Có rất nhiều việc để chúng ta có thể kiểm đếm, báo cáo với Đại hội XIV sắp tới,” Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng tình với báo cáo đánh giá của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng điểm lại những “điểm sáng,” nổi bật là với sự nỗ lực bền bỉ, đoàn kết cao, quyết tâm lớn, hành động hết sức quyết liệt, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là nhiệm vụ lịch sử mà không phải nhiệm kỳ nào chúng ta cũng có cơ hội để làm.

Nghị quyết 18 được ban hành từ nhiệm kỳ trước, nhưng thành công vượt trội và đặc sắc ở nhiệm kỳ này, với việc sắp xếp cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, trong đó Bộ Nội vụ đóng góp rất lớn trong việc ban hành thể chế, tổ chức thực hiện. Qua đó, mở ra không gian mới cho sự phát triển.

Chúng ta đã tổ chức bộ máy khoa học hơn, xóa bỏ được trung gian, có cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ. Tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ Nội vụ có đóng góp lớn trong việc xây dựng nền công vụ với cải cách hành chính hết sức mạnh mẽ, thủ tục hành chính được cắt giảm. Đã tinh gọn bộ máy thực sự là bộ máy công quyền gần dân, phục vụ dân, lắng nghe doanh nghiệp, chia sẻ, thấu hiểu doanh nghiệp, hiệu quả phục vụ người dân rất tốt.

Trung tâm hành chính công được hình thành là một tổ chức rất khoa học, hướng tới một nền công vụ phục vụ dân.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận các đóng góp của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách với người có công; phát triển thị trường lao động, giải quyết công ăn việc làm, ban hành các chế độ, chính sách chăm lo cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức tốt các phong trào thi đua và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, để lại nhiều ấn tượng lắng đọng.

“Một năm phấn đấu miệt mài, bền bỉ, các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và trong phần đóng góp ấy có dấu ấn rất lớn của nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà với khả năng quy tụ, lan tỏa, lôi cuốn anh em, tổ chức phong trào. Với đóng góp như vậy, Đảng, Nhà nước cũng nhìn thấy cống hiến của ngành nội vụ và của Bộ trưởng, nên đã bổ nhiệm đồng chí làm Phó Thủ tướng, hết sức xứng đáng,” Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh tinh thần này cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ chúng ta đã chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ, bây giờ, bộ máy đó, đội ngũ đó phải phát huy trong giai đoạn tới.

Ngành nội vụ phải tổ chức vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ nhân dân tốt hơn. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Theo Phó Thủ tướng, cần phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy, nhân sự cấp xã...; làm sao phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã.

Chỉ ra điều đang là thách thức đối với chính quyền cơ sở, Phó Thủ tướng nêu địa vị pháp lý của xã hiện nay bên cạnh việc gần dân, phục vụ dân tốt, còn là trọng trách quản trị xã hội, chịu trách nhiệm phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

“Năng lực quản trị kinh tế của địa hạt mình đang quản lý là vấn đề phải đánh giá. Chúng ta nhìn thấy tồn tại, hạn chế này để chúng ta có cách kêu gọi, đào tạo, thu hút nhân tài,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng, “chắc chắn cùng với thời gian, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng tốt lên, tốt cả về phục vụ người dân, tốt cả về quản trị kinh tế-xã hội.”

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm sao tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực sự chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, không để xảy ra sơ suất.

Người được đề bạt phải thực sự khiến người khác “tâm phục, khẩu phục”

Cùng với đó, Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu giảm 50% chi phí, thời gian (cao hơn chỉ tiêu Chính phủ đặt ra là giảm tối thiểu 30%); ban hành các chính sách để thu hút, giữ chân và sử dụng người hiền tài.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Bộ Nội vụ phải làm cách nào phát hiện được, thu hút được, giữ chân được,” Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ; cho rằng, nếu chúng ta không có chính sách tốt thì không giữ chân được người tài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trên cơ sở Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ, đây chính là hành lang pháp lý để thu hút nhân tài. Bên cạnh chính sách “chiêu hiền, đãi sỹ,” Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng, Chính phủ về việc đánh giá cán bộ sao cho chính xác.

“Chúng ta chỉ có thể sử dụng, bố trí cán bộ hợp lý trên cơ sở đánh giá cán bộ tốt,” khẳng định điều này, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng “xưa nay đánh giá cán bộ vẫn được xem là khâu yếu của toàn hệ thống.”

Làm sao người được đề bạt phải thực sự khiến người khác “tâm phục, khẩu phục” chứ không phải “anh tròn vo, làm thinh, không làm gì, ngồi chờ, quan hệ tốt, không có va chạm gì thì được lên.”

Muốn đánh giá được, phải có khoa học về đánh giá cán bộ. Với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, có nhiều phương pháp để đánh giá.

Bộ Nội vụ nghiên cứu và có đề xuất, mục tiêu đặt ra là phải đánh giá cho chính xác, không nhạt nhòa.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Thứ trưởng Trương Hải Long và Nguyễn Văn Hồi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân cấp vụ và Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 17 cá nhân./.

