Thủ tướng yêu cầu sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ ngành kiểm tra, rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo đúng vị trí, đáp ứng nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Về vấn đề sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở./.