Việt Nam và Campuchia tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ

Chiều 29/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng Đại sứ Chea Kimtha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Qua Đại sứ, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân Campuchia.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua trong xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Chính phủ Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa, hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh.

Nhấn mạnh bề dày lịch sử và giá trị được hun đúc từ sự gắn bó, hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của hai dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng quan trọng để hai nước cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó quan hệ giữa hai Đảng mang tính định hướng; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột; hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tốt. Hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ trong quốc phòng-an ninh, đề nghị hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia cho thế hệ trẻ.

Đánh giá cao những diễn biến tích cực gần đây trong xử lý xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc hai nước ký Tuyên bố chung thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước; ủng hộ các bên giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ mong muốn Đại sứ, dù ở cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục là cầu nối vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Campuchia Chea Kimtha bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và các lãnh đạo Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Đại sứ cho rằng những kết quả đạt được thể hiện rõ qua việc trao đổi đoàn các cấp ngày càng sôi động, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Đại sứ khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước là tài sản quý báu được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam trước sự phát triển nhanh chóng và những thành tựu quan trọng đạt được thời gian qua; đánh giá cao chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Việt Nam, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, hoàn thành thành công hai mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại sứ Chea Kimtha cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực./.

