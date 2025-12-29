Kết quả của phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển bứt phá như cuối năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, nhiều công trình giao thông quan trọng...

Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc,” các công trình, dự án trọng điểm được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng.

Hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển bứt phá như cuối năm 2025 cả nước, hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được thi công cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ như: đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông; đường cất, hạ cánh và đường lăn, nhà ga T2, T3 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; các hạng mục, công trình xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Nhiều công trình lớn hạ tầng cấp điện như đường 500KV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình)-Phố Nối (Hưng Yên), đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Nhà máy điện Nhơn Trạch... được hoàn thành thần tốc..../.