Đồng Nai: Công tác dân vận bám sát thực tiễn, tạo đồng thuận trong nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công,” tỉnh Đồng Nai tích cực đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh của nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Công tác dân vận chính quyền được Đồng Nai chỉ đạo thực hiện đã tạo sự đồng thuận cao trong công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải phóng mặt bằng công trình, dự án trọng điểm; thường xuyên tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Điển hình, công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Sân bay Long Thành; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (Đồng Nai); cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (Đồng Nai); Vành đai 3, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Mã Đà…

Phường Chơn Thành hiện có 2 dự án đường cao tốc đi qua gồm: Dự án Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (Đồng Nai) và Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (Đồng Nai).

Theo ông Dương Đức Hoàng, Trưởng khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành, khi được phường thông báo có 2 tuyến cao tốc đi ngang qua, phường và địa phương tổ chức họp dân thông báo, lấy ý kiến và thực hiện công tác dân vận về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng cũng như lắng nghe kiến nghị của người dân giải quyết vấn đề phát sinh, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và công bằng, công khai.

Phối cảnh dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Phạm Minh Sơn (phường Chơn Thành) chia sẻ, mặc dù bị ảnh hưởng nhưng được chính quyền địa phương vận động nên gia đình ông đồng tình, ủng hộ dự án. Ông tin tưởng, có cao tốc, khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn, địa phương sẽ đổi thay tích cực.

Là một trong 5 hộ tiêu biểu được tuyên dương gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực bàn giao mặt bằng cho dự án, ông Ninh Văn Chiến (ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm) cho biết, gia đình ông được chính quyền vận động, giải thích rõ ràng, minh bạch việc thực Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (Đồng Nai) nên đồng ý với phương án bồi thường và bàn giao 2,3ha đất để dự án được triển khai sớm.

Ngoài công tác dân vận trong việc giải phóng mặt bằng các dự án, Đồng Nai còn thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội. Việc vận động cho công tác này được đẩy mạnh với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện cuộc vận động xây dựng 1.334 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 111,2 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 146,6 tỷ đồng, tham gia đóng góp 17.908 ngày công thực hiện làm đường, công trình dân sinh, tổ chức 57 phiên chợ nghĩa tình…

Củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các đồng chí, lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp, mỗi người góp công sức của mình để tuyên truyền, động viên, thuyết phục, từ đó, tạo sự đồng thuận, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp quần chúng nhân dân “hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ” đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Người dân phường Đồng Xoài đã chủ động cưa vườn điều bàn giao mặt bằng cho cao tốc. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần bám sát thực tiễn, “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ. Phải thực sự “Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình;” phải thực hiện cho kỳ được phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” và trong giai đoạn hiện nay, phải “cổ vũ và cùng nhân dân hành động.”

Lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để “lắng nghe” tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị; đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, thiết thực, sáng tạo để củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao chất lượng dân vận chính quyền thông qua thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận có chuyên môn, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao; tăng cường công tác dân vận ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vụ việc phức tạp.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Lê Thị Thái, trong giai đoạn mới, ngành Tuyên giáo và Dân vận xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đưa nhanh, đúng và trúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững.

Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào cuộc sống, thành hành động thiết thực.

Gia đình ông Đinh Ngọc Trường (phải) bàn giao khoảng 1.000m2 đã đồng thuận ủng hộ dự án cao tốc ngay từ đầu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Đồng Nai tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động: “Sâu sát-phù hợp-thực chất-đồng thuận.”

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách người có công, chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã làm tốt công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư.

Đặc biệt đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc…/.

