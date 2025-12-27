Ấm lòng Tết sớm của người lao động giữa lòng đô thị

Ngày 27/12, tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Citenco), không khí Tết đến sớm hơn với những nụ cười rạng rỡ của những "chiến sĩ" thầm lặng - những công nhân vệ sinh môi trường. Họ là những người tham dự đặc biệt của Chương trình "Xây Tết 2026", một sự kiện ý nghĩa do Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức và tài trợ chính.

Chương trình là minh chứng sinh động cho sự chung tay của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức xã hội hướng về những người lao động nghèo, những người đang ngày đêm góp phần giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố. Với sự đồng hành của nhiều đơn vị, "Xây Tết" năm nay không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất mà còn là một ngày hội tri ân đầy ắp sự quan tâm.

500 công nhân của Citenco được trải nghiệm một chuỗi hoạt động thiết thực và ấm áp: Từ nhận những phần quà Tết đầy đặn, được cắt tóc gọn gàng đón xuân, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp, cho đến tư vấn sức khỏe và tham gia tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy. Những hoạt động này như một lời cảm ơn chân thành cho những đóng góp thầm lặng mà lớn lao của họ.

Các công nhân được cắt tóc miễn phí, chuẩn bị đón Tết. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đặc biệt, với vai trò là đơn vị tài trợ và đồng tổ chức chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia sâu sắc với cộng đồng. Bà Đinh Thị Hồng Thắm - Giám đốc Đối ngoại Coteccons - chia sẻ: "Xây Tết không chỉ là hoạt động chăm lo Tết, mà là nền tảng của sự sẻ chia với người lao động...".

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của "Xây Tết 2026", dự kiến sẽ chăm lo cho khoảng 30.000 công nhân xây dựng và công nhân môi trường trên cả nước từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, thể hiện quy mô và tầm nhìn nhân văn mà chương trình và nhà tài trợ Coteccons hướng đến.

Bà Đinh Thị Hồng Thắm - Giám đốc Đối ngoại Coteccons phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Câu chuyện của ông Lê Vân Việt - Tổ trưởng Trạm trung chuyển rác Thạnh Xuân - khiến nhiều người xúc động: "Nhiều lần đón giao thừa trên nóc xe tải rác... tôi cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần nhỏ bé". Niềm vui giản dị của ông Việt trong ngày hôm nay - lần đầu được tham dự một ngày hội Tết với tư cách là khách mời, không phải người lao động đang chỉnh trang đô thị - chính là thành công lớn nhất của chương trình.

Sau 4 năm, "Xây Tết" đã trở thành một thương hiệu nhân ái, một mô hình kết nối cộng đồng hiệu quả. Việc chương trình được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize năm 2024 là sự ghi nhận xứng đáng. Sự kiện tại Citenco không chỉ mang Tết đến sớm cho 500 công nhân mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tình người, về sự trân trọng và chia sẻ trong xã hội.

Bác sỹ khám và tư vấn sức khỏe cho công nhân. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Khi những phần quà được trao tận tay, những mái đầu được cắt gọn gàng và những bức ảnh kỷ niệm được lưu giữ, "Xây Tết 2026" đã thực sự xây nên một cái Tết ấm áp, đong đầy yêu thương ngay giữa lòng đô thị tấp nập, để những người lao động thầm lặng nhất cảm nhận rằng, họ luôn được ghi nhận và trân trọng./.