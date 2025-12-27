Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Sáng 27/12, tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 500 người là nhân dân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn phường có đủ điều kiện về sức khỏe, tích cực và tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong số đó, có hơn 40 công dân Cuba đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng tham gia hiến máu, thực hiện theo lời hiệu triệu từ 60 năm trước của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Cửa Nam cho biết, thông qua Ngày hội, phường Cửa Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đồng thời khơi dậy tinh thần nhân ái, cổ vũ lối sống đẹp, thúc đẩy sự tham gia tự nguyện, thường xuyên và bền vững của nhân dân.

Bà Trịnh Ngọc Trâm kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân phường Cửa Nam - nếu đủ điều kiện sức khỏe, hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần cấp cứu, điều trị, làm lan tỏa niềm tin, hy vọng và sự gắn kết yêu thương trong cộng đồng.

Tham gia hiến máu tại Ngày hội, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ tại Cuba, ông cũng thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện và đây là lần đầu tiên ông hiến máu tại Việt Nam. Những giọt máu không phân biệt biên giới, màu da hay khoảng cách địa lý thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng mà Việt Nam và Cuba luôn trân trọng, gìn giữ.

“Tôi mong rằng trong thời gian tới, các hoạt động về y tế, giáo dục có ý nghĩa xã hội sẽ được tổ chức nhiều hơn để nhân dân hai nước có thêm cơ hội gắn bó. Qua đó, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc không chỉ được khẳng định bằng lời nói, mà còn được lan tỏa bằng những hành động nhân ái, thiết thực và đầy nhân văn," Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ.

Sau khi hiến 300ml máu, anh Bùi Quang Dương cho biết, anh và nhiều cán bộ, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam tham gia hoạt động để vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, vừa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba đã được các lãnh đạo và người dân hai nước gìn giữ từ hàng chục năm trước. Theo anh Dương, đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo chung, xuyên suốt trong các hoạt động xã hội, cộng đồng của Thông tấn xã Việt Nam.

“Hiến máu không chỉ đơn thuần là một hoạt động nhân đạo, mà còn là cách để mỗi người tự nhắc mình về sự kết nối trong xã hội. Mình khỏe cho đi một đơn vị máu thì thấy bình thường, nhưng với người bệnh đang cần thì rất quý," anh Dương nói.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Cửa Nam cho biết, kết thúc chương trình, đã có hơn 280 đơn vị máu được tiếp nhận, vượt chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, người lao động và đông đảo người dân trên địa bàn đối với phong trào hiến máu tình nguyện./.

