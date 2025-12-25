Quảng Trị: Cứu sống trẻ 14 tuổi bị vỡ gan sau tai nạn giao thông

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương gan phức tạp, cứu sống trẻ 14 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó ngày 21/12, em Trương Ngọc S. (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng kín, bụng chướng căng, huyết động không ổn định, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh yếu với tần số 125 lần/phút, huyết áp 85/60mmHg biểu hiện rõ của tình trạng sốc chấn thương mất máu.

Trước tình hình đó, các bác sỹ tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch; đồng thời, chụp cắt lớp vi tính có thuốc toàn thân để khảo sát mức độ tổn thương.

Theo ghi nhận ban đầu, bệnh nhân chấn thương gan phải độ 4, chấn thương lách độ 2, máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng cao.

Bệnh viện đã tiến hành kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương hội chẩn viện với sự tham gia của các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực-Chống độc và Hồi sức Cấp cứu dưới sự chủ trì của Tiến sỹ, bác sỹ Trương Vĩnh Quý (Phó Giám đốc Bệnh viện).

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu. Ca phẫu thuật do Tiến sỹ, bác sỹ Trương Vĩnh Quý trực tiếp thực hiện trong tình trạng hết sức khẩn trương.

Phẫu thuật viên tiến hành mở bụng theo đường dưới sườn phải, khi vào ổ bụng ghi nhận lượng máu tự do khoảng 3 lít. Gan tổn thương nặng, phân thùy 6 và 7 vỡ nát, đang chảy máu ồ ạt.

Trước tình huống nguy hiểm, êkíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan (cắt dây chằng tròn, dây chằng liềm, dây chằng tam giác, dây chằng vành và dây chằng gan-tá tràng); kiểm soát tạm thời tình trạng chảy máu bằng thủ thuật Pringle; tiến hành cắt gan phân thùy 6, 7; khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ trên diện cắt; đặt vật liệu cầm máu (Surgicel) và khâu ép diện cắt để kiểm soát hoàn toàn chảy máu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc. Sau 4 ngày, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, trẻ tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.

Ông Trương Văn T (bố của bệnh nhân) chia sẻ, sau khi bị tai nạn, gia đình đưa con vào Trung tâm Y tế Hướng Hóa cấp cứu và được khẩn trương chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc đêm khuya. Trong cơn nguy kịch, các bác sỹ đã kịp thời phẫu thuật cứu sống cháu. Hiện, cháu tỉnh táo, có thể ăn uống, trò chuyện./.

