Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công đồng loạt các ca ghép phức tạp

Sáng 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy đồng loại Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu; bệnh nhi ghép gan thứ 5, bệnh nhân ghép tim thứ 21.

Trong số đó, hai ca ghép tạng xuyên Việt được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não. Bệnh nhi ghép tủy thứ 13 là cháu Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia (Bệnh thiếu máu tan máu thể beta) từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hằng tháng.

Trường hợp này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A).

Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, êkíp Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu cho vào cơ thể người nhận trước ghép, để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt. Đây là ca thứ năm Bệnh viện Trung ương Huế áp dụng thành công kỹ thuật này.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14 là cháu Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh thể alpha) từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Người hiến tủy là em ruột 3 tuổi.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng thể trạng người hiến và theo dõi sát sao trong suốt quá trình ghép, ca ghép đã diễn ra an toàn. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y, bác sỹ, bệnh nhi đã hồi phục nhanh chóng.

Hiện sau gần 1 tháng ghép tủy, cháu đã tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt.

Lễ xuất viện cho các ca bệnh được ghép tuỷ và ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Bệnh nhi ghép gan là cháu M.V.U.N. (8 tuổi, trú thành phố Huế), mắc xơ gan, đã được phẫu thuật điều trị teo đường mật Kasai nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng, suy giảm chức năng gan và xuất huyết tiêu hóa.

Trong trường hợp này, ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất. Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ngày 9/11, êkíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương di chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp nhận gan hiến.

Tạng được vận chuyển bằng đường hàng không và hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài lúc 22 giờ 25 phút cùng ngày. Ca ghép hoàn thành lúc 3 giờ sáng 10/11, khi các thông số tái tưới máu và dòng chảy mạch máu gan đều tốt. Sau ghép, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số huyết động, xét nghiệm và mạch máu gan trong giới hạn bình thường, sức khỏe tiến triển tích cực.

Ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện cho bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi) vào ngày 14/11. Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18,5% - một mức độ suy giảm chức năng tim nghiêm trọng đe dọa tính mạng, buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối người hiến tạng chết não, vào rạng sáng 14/11, êkíp Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt và vận chuyển tạng tim từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, quả tim có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ca ghép được tiến hành với sự hỗ trợ của máy tuần hoàn ngoài cơ thể, tim đập trở lại lúc 9 giờ 10 phút.

Sau phẫu thuật, mặc dù gặp khó khăn về huyết động và cần sử dụng phối hợp 4 loại thuốc trợ tim vận mạch liều cao, nhưng sau 24 giờ, bệnh nhân đã rút được nội khí quản.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng dần hồi phục, các thuốc trợ tim được giảm liều và ngưng hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi ấn tượng với phân suất tống máu đạt 55-60%, các xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều trong giới hạn bình thường.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đơn vị đến nay đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 14 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 15 tháng - con số đạt được cao nhất cả nước trong cùng giai đoạn.

Hiện tất cả bệnh nhi ghép tủy đều khỏe mạnh, không còn phụ thuộc truyền máu.

Trong tháng 3/2026, Bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và ba mẹ, mở rộng cơ hội điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh./.

