Xác định nguyên nhân hơn 300 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ cóc cô Bích

Liên quan đến vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở Bánh mỳ cóc cô Bích (Hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân, địa chỉ: số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến 316 người nhập viện, chiều 26/11, theo thông tin từ Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm cho thấy bánh mỳ cơ sở này sử dụng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Sau khi ghi nhận vụ việc, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm, gửi đi kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm và điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở gồm: Hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Sở An toàn Thực phẩm cũng đã đề nghị các cơ sở điều trị gồm: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hồ Chí Minh hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) để tìm tác nhân gây bệnh. Kết quả, 15/27 mẫu phát hiện có vi khuẩn Salmonella.

Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị như: Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và các bệnh viện có liên quan, Sở An toàn Thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm với thức ăn nguyên nhân là bánh mỳ, căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn Thực phẩm tiếp tục xử lý đúng theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, như tin đã đưa, từ ngày 7/11, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều người đến cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy... nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo chia sẻ của các nạn nhân, họ xuất hiện triệu chứng này sau khi sử dụng bánh mỳ mua tại 2 cơ sở của tiệm Bánh mỳ cóc Cô Bích.

Đến ngày 13/11, lực lượng chức năng ghi nhận có 316 trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ của cơ sở nêu trên./.

Chùm ca ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ cóc cô Bích: Làm rõ nguyên nhân Về tác nhân gây ngộ độc, kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm của nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận có vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp.