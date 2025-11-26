TP Hồ Chí Minh: Phát hiện và thu giữ 150kg kẹo dẻo “3 không”

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 5.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm đóng gói sẵn và 150kg kẹo dẻo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, hạn sử dụng và không có hồ sơ công bố an toàn thực phẩm, tài liệu về chất lượng hàng hóa.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 11 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh), qua công tác rà soát, đã tiến hành kiểm tra đối với 1 cơ sở kinh doanh tại phường Bình Trị Đông (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội phát hiện tại đây đang chứa trữ, kinh doanh 150kg kẹo dẻo còn nguyên bao gói, không hiệu, không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không thể hiện thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ, không có tài liệu về chất lượng của hàng hóa kèm theo.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 11 cũng tiến hành kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường An Lạc, qua đó, phát hiện 5.137 đơn vị sản phẩm là thực phẩm gồm: 3.025 gói bì phở vị đậu măng cay, không hiệu; 1.584 gói mỳ căn hiệu Xiao Shu Tiao Wei; 528 gói bánh Mochi hiệu YLANG LIVE; có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không thể hiện xuất xứ, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng, không rõ trọng lượng, không có tài liệu chất lượng đính kèm, còn nguyên bao bì. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là gần 28,8 triệu đồng.

Do hàng hóa là thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nên lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm và buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm 2025, thị trường thực phẩm diễn biến rất phức tạp, tình trạng cơ sở kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ diễn ra tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân nên mua tại điểm bán hàng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin chất lượng, hạn sử dụng trước khi mua, chủ động tố giác khi mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng hóa “3 không”./.

TP Hồ Chí Minh: Ăn kẹo không rõ nhãn mác, hai chị em dương tính với cần sa Sau khi ăn kẹo khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động. Kết quả cho thấy cả hai dương tính với Marijuana (cần sa).