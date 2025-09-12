Kinh tế

Gia Lai: Phạt một cơ sở kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không được ghi sổ theo dõi, bao gói không thể hiện nguồn gốc xuất xứ; nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, bốc mùi hôi.

Quang Thái
Đội quản lý thị trường đi kiểm tra thị trường. (Ảnh minh họa/TTXVN)
Đội quản lý thị trường đi kiểm tra thị trường. (Ảnh minh họa/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc hơn 100 tấn thịt lợn bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ vào ngày 7/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vì hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang tập kết, bảo quản trong kho lạnh hơn 100 tấn thịt lợn, trị giá trên 18 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không được ghi sổ theo dõi, bao gói không thể hiện nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, bốc mùi hôi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gia La #kinh doanh #thịt lợn #không rõ nguồn gốc #xử phạt vi phạm hành chính Gia Lai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá

Giá dầu giằng co giữa một bên là rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang và một bên là thực tế dư cung khi OPEC+ mở rộng sản lượng trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn cao.

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Foster City, California (Mỹ), ngày 11/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024, tăng tốc từ mức 2,7% trong tháng 7. Nếu tính theo tháng, CPI đã tăng 0,4% trong tháng 8, cao hơn mức 0,2% trong tháng 7.