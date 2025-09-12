Gia Lai: Phạt một cơ sở kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc

Liên quan đến vụ việc hơn 100 tấn thịt lợn bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ vào ngày 7/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vì hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang tập kết, bảo quản trong kho lạnh hơn 100 tấn thịt lợn, trị giá trên 18 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không được ghi sổ theo dõi, bao gói không thể hiện nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, bốc mùi hôi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nói trên./.

