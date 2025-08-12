TP Hồ Chí Minh: Minh bạch nguồn gốc thịt lợn trong bối cảnh dịch bùng phát

Khi dịch tả lợn châu Phi tái xuất tại hầu khắp địa phương trên cả nước, nhiều người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh e ngại sử dụng thịt lợn, khiến sức tiêu thụ trên thị trường giảm đáng kể.

Để kích cầu thị trường, tiểu thương và các hệ thống siêu thị tích cực triển khai chương trình khuyến mãi, truyền thông vấn đề chất lượng, minh bạch nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm để lưu thông hàng hóa ổn định.

Những ngày gần đây, sức tiêu thụ thịt lợn tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm rõ rệt. Chị Nguyễn Bảo Trân, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Nguyễn Tri Phương (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Trước đây mỗi ngày sạp bán được 2-3 con lợn, giờ giảm đáng kể. Mình bán hàng công ty, có nguồn gốc, giá cả minh bạch, nhưng tâm lý người tiêu dùng vẫn có chút e ngại về thông tin dịch bệnh.”

Bà Nguyễn Kim Thu, một khách hàng tại chợ Nguyễn Tri Phương (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bà thường đi chợ này và mua sắm thực phẩm ở những điểm bán có uy tín. Thịt ở đây là hàng công ty. Dù biết vậy nhưng vẫn lo ngại vì dịch bệnh đợt này nhiều quá. Gia đình đã thay 1-2 bữa thịt lợn bằng thực phẩm khác cho yên tâm.

Giảm mua thịt lợn vì lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến chất lượng, là tâm lý chung của nhiều người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cả nhiều bà nội trợ đi siêu thị cũng có xu hướng chuyển một phần thịt lợn sang thủy sản hoặc thịt gà.

Chị Nguyễn Thị Quyên (phường Thạnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dịch lợn thì mình ăn gà, dịch gà thì mình ăn thủy sản, cứ thay đổi vậy. Nếu mình thấy thông tin dịch bệnh nhiều thì sẽ ngắt luôn một thời gian, chờ dịch qua đi rồi tính tiếp. Gia đình vốn không chuộng thịt lợn, giờ dịch bệnh thì dừng luôn.

Quầy thịt lợn vắng khách trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo đại diện Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương (Thành phố Hồ Chí Minh), sức tiêu thụ tại chợ thời gian gần đây đã giảm rõ rệt do xu hướng người dân thắt lưng buộc bụng.

Sức tiêu thị mặt hàng thịt lợn gần đây càng ảm đạm bởi thông tin dịch bệnh. Mặc dù chợ được kiểm soát rất kỹ vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, nhưng tâm lý người dân lo ngại, giảm tiêu dùng.

Bà Đàm Vân - Phó Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương cho biết, tiểu thương đang rất chật vật trước tình hình sức mua tại chợ giảm, giờ càng lo ngại khi dịch bệnh bùng phát, việc buôn bán khó khăn hơn. Doanh thu của tiểu thương chỉ còn 40-50% so với trước dịch COVID-19.

Trước tình trạng buôn bán ế ẩm, Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương vẫn thường xuyên tuyên truyền cho tiểu thương phải giữ vững chất lượng hàng hóa, kinh doanh thịt lợn có nguồn gốc, truy xuất thông tin đầy đủ, để người tiêu dùng yên tâm.

Ông Đào Văn Tùng, tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương, chia sẻ thông thường thịt lợn không rõ nguồn gốc hay lợn bệnh sẽ có giá rẻ hơn 30-40.000 đồng/kg so với hàng của công ty, nhưng chất lượng rất đáng ngại. Ông Tùng cố gắng giữ chất lượng, giữ giá, không “té nước theo mưa” để người dân yên tâm tiêu dùng. Dù dịch bệnh xảy ra, những mối quen vẫn đều đặn ghé mua vì tin tưởng. Người dân bây giờ đặt chất lượng lên hàng đầu.

Không chỉ giữ ổn định giá, nhiều tiểu thương còn chủ động kích cầu tiêu dùng. Tại một chợ truyền thống trên địa bàn phường Tân Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều tiểu thương tăng khuyến mãi cho người mua bằng cách giảm 5.000-10.000 trên giá mua hoặc cân dư để người mua vui vẻ và người bán nhanh hết hàng.

Tiểu thương chấp nhận chia sẻ một phần lợi nhuận của mình để giữ khách hàng trong bối cảnh khó khăn.

Trong khi chợ có phần ảm đạm, thì một số hệ thống bán lẻ hiện đại ghi nhận sức mua tăng nhẹ ở cả nhóm thủy hải sản lẫn thịt lợn.

Theo đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam, các hệ thống bán lẻ hiện đại được kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn nên ngày càng tạo uy tín cho người tiêu dùng.

Nhân viên siêu thị thêm hàng vào quầy thực phẩm. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Nhóm hàng thủy, hải sản tăng nhẹ, có sự dịch chuyển nhẹ của người tiêu dùng từ chợ truyền thống vào các kênh hiện đại, vì tin tưởng vào chất lượng, sự kiểm soát đầu vào của kênh hiện địa, nên khi có dịch bệnh việc dịch chuyển lớn hơn, sức tiêu dùng với thực phẩm tăng lên nhiều hơn,” ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên, ông Khôi cũng cho rằng, trong xu hướng thắt lưng buộc bụng, người dân tiêu dùng vẫn còn dè dặt. Vì vậy, hệ thống tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi để các nhóm thực phẩm để thu hút người dân.

Tại một số hệ thống bán lẻ khác, nhiều hình thức khuyến mãi cũng được áp dụng như: giảm 10 -20% giá với sản phẩm thứ hai; com bo giá rẻ; ưu đãi giảm 20% với khách hàng thành viên…

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thịt lợn trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, các hệ thống bán lẻ cũng tăng giám sát với các nhà cung cấp, tăng cường kiểm tra quy trình, giấy kiểm dịch, đảm bảo không để lọt thịt lợn nhiễm bệnh vào trong hệ thống.

Trong khi đó, ban quản lý các chợ tăng kiểm tra định kỳ và đột xuất, giám sát các quầy sạp kinh doanh thịt lợn, kiểm soát chứng từ, nguồn gốc hàng hóa để ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm (nếu có).

Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nên chủ động mua thịt ở những siêu thị, cửa hàng, sạp kinh doanh có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tránh mua thịt lợn trôi nổi, có biểu hiện nhiễm bệnh và không có giấy kiểm dịch để hạn chế nguy cơ với sức khỏe gia đình.

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động đến tâm lý tiêu dùng, các chuyên gia cho rằng, ngoài việc giảm giá, cần tăng cường các kênh truyền thông trực tiếp tại điểm bán, minh bạch thông tin nguồn gốc, xuất xứ, giám sát quy trình từ chăn nuôi, giết mổ đến phân phối để tăng niềm tin cho người tiêu dùng./.

