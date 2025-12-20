Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở khu dân cư miền núi Dốc Đá Đen

Ngày 20/12, tại khu dân cư Dốc Đá Đen (thôn Ngọc Tu), Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đã chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung.”

Đây là nỗ lực cấp bách nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân, cho biết đây là xã miền núi còn nhiều khó khăn của Đà Nẵng với gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 50%. Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề. Toàn xã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở, cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất đá, đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Trà Giác và Thăng Phương.

Thiên tai đã khiến 85 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 18 căn nhà bị sụp đổ hoặc cuốn trôi hoàn toàn. Suốt 2 tháng qua, nhiều gia đình đã phải sống trong cảnh tạm bợ dưới lều bạt hoặc ở nhờ nhà người thân.

“Chiến dịch Quang Trung” được triển khai tại xã Trà Tân với mục tiêu trọng tâm là xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 18 hộ dân bị mất nhà cửa hoàn toàn.

Những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao sẽ được bố trí di dời đến các khu tái định cư tập trung hoặc xen ghép tại các vị trí an toàn hơn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 200-250 triệu đồng.

Nguồn vốn này được huy động từ ngân sách nhà nước, các nguồn xã hội hóa hợp pháp và sự đối ứng của các gia đình. Để đảm bảo tính bền vững, công tác chuẩn bị mặt bằng và lựa chọn mẫu nhà đã được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào địa phương.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 65 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 885 phối hợp cùng lực lượng dân quân tại chỗ tham gia thi công.

Các đoàn thể như Công an, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh cùng các doanh nghiệp cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ các công trình sẽ được bàn giao cho người dân trước ngày 31/1/2026.

Việc khởi công “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội. Những mái ấm kiên cố sắp hoàn thành sẽ giúp đồng bào miền núi Trà Tân kịp thời đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ./.

