Tây Ninh: Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 21/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do các lực lượng chức năng của Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng liên quan phối hợp hỗ trợ tiếp nhận, rà soát, đối chiếu danh sách các công dân được trao trả theo danh sách và thực tế.

Sau khi tiếp nhận tại cửa khẩu, các lực lượng cùng phối hợp đưa công dân Việt Nam về vị trí sàng lọc, xác minh theo đúng quy định.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, liên quan đến các hoạt động trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến của các cơ quan chức năng Campuchia, từ ngày 15/11 đến 17/11/2025, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia và tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 110 công dân Việt Nam đang bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Svay Rieng và tỉnh Tbong Khmum, do nghi vấn tham gia “hoạt động tội phạm trên không gian mạng; lừa đảo trực tuyến."

Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, kết quả kiểm tra, rà soát, phỏng vấn ban đầu xác định 110 công dân kể trên có hộ khẩu thường trú tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã đề nghị các đơn vị chức năng 26 tỉnh, thành phố (có công dân được bàn giao trong đợt này) cử Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp nhận công dân của tỉnh mình; đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài “tìm việc làm trên mạng, việc nhẹ, lương cao" xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” tại Campuchia./.

