Đồng Nai: Tiếp nhận 65 công dân liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến

Chiều 4/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia.

Trước buổi trao trả, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia và tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 65 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu tỉnh Siem Reap (Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia).

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng hai nước đã ký kết, hoàn tất các thủ tục trao trả 65 công dân; tổ chức kiểm tra y tế và sức khỏe, xác minh và điều tra ban đầu.

Theo ghi nhận, hầu hết người được trao trả cho biết bị lừa qua Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao," song khi qua nước bạn liền bị một nhóm người cầm roi điện và súng khống chế đưa về công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong số này có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Kết quả kiểm tra, rà soát, phỏng vấn ban đầu, cơ quan chức năng xác định 65 công dân thuộc 24 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có 9 người, tiếp đó là Hà Nội 6 người…

Đặc biệt, anh Võ Anh Hào (20 tuổi, trú xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) tố cáo đối tượng N.V.T (38 tuổi, cùng trú xã Tân Khai) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Do đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, điều tra thông tin tố giác tội phạm của anh Hào theo đúng quy định pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết trước khi tiếp nhận 65 công dân từ Campuchia trở về nước, đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tra cứu trên phần mềm xuất, nhập cảnh, sàng lọc các đối tượng… Bước đầu, đơn vị xác định có một thanh niên thuộc đối tượng truy nã.

Đồn đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đưa về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia hoàn tất các thủ tục trao trả công dân. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Cũng theo thiếu tá Hưng, để ngăn chặn công dân Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia hoạt động lừa đảo trực tuyến, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, xuất, nhập cảnh; phối hợp các phòng chức năng nghiệp vụ của cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng cửa khẩu và địa phương vận động, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Đây là lần thứ hai lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến từ phía Campuchia trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 85 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Nhóm người này bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Kratie do có "hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến" trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước bạn./.

