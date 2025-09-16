Quảng Ngãi: Giải cứu nam thiếu niên khỏi "bẫy" việc nhẹ, lương cao

Ngày 16/9, Trung tá Hoàng Tiến Viễn, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, từ nguồn tin tố giác của nhân dân, Trạm đã kịp thời giải cứu nam thiếu niên N.Q.T (16 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) khỏi "bẫy" lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" qua mạng.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, tại Km 1101+100, đoạn qua xã Khánh Cường, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ tiến hành dừng xe khách biển kiểm soát 29K-117XX do tài xế T.C.L (40 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Trong quá trình làm việc, tài xế này khai báo, trên xe có chở một nam thiếu niên nghi bị lừa vào Nam làm "việc nhẹ, lương cao."

Tổ công tác ngay lập tức mời lái xe và nam thiếu niên về trụ sở làm việc. Tại đây, nam thiếu niên cho biết, em tên N.Q.T (16 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh).

Hiện, em đã bỏ học và tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội Facebook. Qua kênh thông tin này, em tiếp cận được một tài khoản facebook lạ chào mời "việc nhẹ, lương cao" và yêu cầu T. cho số điện thoại cá nhân để tiện liên hệ.

Từ số điện thoại T. cung cấp, một phụ nữ tự xưng tên "Ngân" đã gọi đến và hướng dẫn T. đến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), đọc số điện thoại của mình sẽ có xe đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh. T. tin tưởng và làm theo. Khi lên xe, T. chụp ảnh, gửi qua Zalo cho đối tượng này và được chuyển 400 nghìn đồng làm lộ phí đi đường.

Đối tượng còn đề nghị T. phải xóa toàn bộ nội dung tin nhắn, số điện thoại đã liên hệ và không được báo gia đình.

Sau khi xác minh, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng trao đổi thông tin với Công an phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), nơi T. cư trú.

Phía Công an phường cho biết T. đã rời khỏi nhà, gia đình hiện đang tích cực tìm kiếm tung tích.

Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Tiền Phong tiếp tục điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Gia đình T. đã có thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai nhẹ dạ cả tin, dễ bị cám dỗ bởi "bẫy" tìm "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng./.

