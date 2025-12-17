Khởi động những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 17/12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà” mùa 2 với chủ đề “Việt Nam quét mã - Giúp nhau về nhà,” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, bước sang mùa thứ hai, chương trình được triển khai với quy mô mở rộng, hướng đến hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là đoàn viên công đoàn, người lao động ở trọ, người nuôi con nhỏ, có vợ hoặc chồng mất việc, chưa có việc làm ổn định hoặc liên tục từ hai năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết; những trường hợp có gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2025, cùng các đối tượng khó khăn khác theo rà soát của tổ chức công đoàn.

“Chuyến xe mùa Xuân 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỷ đồng quyên góp, qua đó hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên công đoàn và người lao động về quê đón Tết đoàn viên ấm áp, trọn vẹn cho nhiều gia đình người lao động. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người lao động xa quê. Đặc biệt, chương trình bước sang mùa thứ hai với quy mô lớn hơn cho thấy sự quan tâm, chung tay ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng trong công tác chăm lo Tết cho người lao động,” ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Để chung tay hỗ trợ chương trình “Chuyến xe mùa Xuân 2026 - Giúp nhau về nhà,” ông Tâm cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng xã hội hưởng ứng, ủng hộ bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn: https://onelink.zalopay.vn/Donation.

Đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe mùa Xuân 2026,” đại diện Báo Người Lao Động và ZaloPay cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp “Giúp nhau về nhà,” khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong những ngày Tết cổ truyền.

Việc ứng dụng thanh toán số vào các hoạt động xã hội không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm đóng góp mà còn góp phần lan tỏa các giá trị cộng đồng theo cách bền vững và gần gũi hơn.

Trước đó, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng đã triển khai chương trình “Chuyến xe Hạnh phúc Tết 2026” mùa thứ 4, tiếp tục hành trình đưa 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh… trên 20 chuyến xe 0 đồng.

“Chuyến xe Hạnh phúc Tết 2026” sẽ khởi hành từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp). Người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký trực tuyến tại https://chuyenxehanhphucsaigoncoop.vn hoặc tại quầy Dịch vụ Khách hàng Co.opmart/Co.opXtra khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để được nhận vé miễn phí./.

“Chuyến xe mùa Xuân” đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Chương trình "Chuyến xe Mùa xuân" năm nay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Trung và cuối cùng đến Thanh Hóa, đưa người lao động, sinh viên về quê đón Tết.