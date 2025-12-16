Tân Sơn Nhất được “nới” vùng cấm bay, giảm áp lực khai thác cao điểm

Trong bối cảnh hàng không Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ với sự chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, được sự tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức triển khai thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 (khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô Thành phố Hồ Chí Minh) từ 3.000m xuống còn 1.500m.

Quyết định này đánh dấu một bước “cởi trói” quan trọng cho vùng trời khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, nơi có mật độ hoạt động bay đông đúc nhất trên cả nước.

Theo đó, thời gian thử nghiệm kéo dài từ ngày 19/12/2025 đến hết 31/3/2026, trùng với cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhằm tối ưu hóa vùng trời và mang lại lợi ích kép cho hàng không dân dụng.

“Việc giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 từ 3.000m xuống 1.500m mở ra không gian cần thiết cho hoạt động bay, giải quyết các hạn chế lâu nay như tàu bay phải bay vòng tránh, giới hạn độ cao, dẫn đến tốn nhiên liệu và thời gian bay của các hãng hàng không,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Với mật độ bay trung bình 750 chuyến cất/hạ cánh hàng ngày tại Sân bay Tân Sơn Nhất (chủ yếu hướng Bắc và Đông Bắc, chiếm 70%), tàu bay giờ có thể bay thẳng hơn, rút ngắn quãng đường và thời gian lấy độ cao. Ước tính mỗi chuyến bay tiết kiệm 1-3 phút trong giờ cao điểm.

Dựa trên số liệu tính toán của các hãng hàng không, mỗi 11km (tương đương 1 phút bay) tiết kiệm khoảng 1,6 triệu đồng đối với loại tàu bay A321, khoảng 3 triệu đồng đối với loại tàu bay A350, và 2,5 triệu đồng đối với loại tàu bay B787 (số liệu trung bình sẽ là 2,4 triệu đồng). Khi được áp dụng chính thức, các hãng hàng không sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí về nhiên liệu, giảm phát thải CO2, phù hợp cam kết “hàng không xanh", góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng.

Ngoài ra, giảm độ cao khu vực cấm bay cũng giảm nguy cơ tàu bay hàng không dân dụng vi phạm khu vực cấm khi thời tiết xấu (mùa mưa từ tháng 5-10 với dông nhiều, trần mây thấp). Trước đây, tàu bay thực hiện tiếp cận hụt trên đường cất, hạ cánh 07/25 thường phải vòng về phía khu vực cấm bay VVP4 ở độ cao thấp, gây rủi ro lớn. Hiện nay, với việc giảm độ cao khu vực cấm thấp hơn, tàu bay linh hoạt hơn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Khi Sân bay Long Thành được khai thác, với việc khai thác đồng thời cả hai Sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành, lãnh đạo VATM nhìn nhận việc giảm độ cao khu vực cấm VVP4 sẽ tạo các không gian linh hoạt, tách biệt luồng bay, giảm xung đột cho các hoạt động bay tại khu vực này.

“Thử nghiệm này không chỉ giải tỏa áp lực tức thì cho Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026 mà còn là ‘chìa khóa’ cho bài toán quy hoạch vùng trời khu vực này. Kết thúc giai đoạn thử nghiệm, VATM sẽ tổng hợp dữ liệu để báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét áp dụng chính thức,” phía VATM khẳng định.

Đánh giá việc phối hợp triển khai thử nghiệm này khẳng định vai trò tiên phong của VATM trong chuẩn bị hạ tầng "mềm" cho kỷ nguyên mới của hàng không Việt Nam. Với Sân bay Long Thành sắp mở cửa, lãnh đạo VATM quả quyết đây là bước đi chiến lược, hứa hẹn nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, mang lại lợi ích lâu dài cho hành khách và phát triển du lịch-kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

