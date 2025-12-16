Hà Nội tăng khoảng 150 xe khách phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch 2026

Ngày 16/12, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, công ty dự kiến tăng cường khoảng 150 xe khách; trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường khoảng 40-60 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường khoảng 20-30 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 70-90 xe.

Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, từng tuyến, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế của luồng hành khách.

Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2026 chỉ là một ngày đơn lẻ trong tuần (Thứ 5), không kéo dài nhiều ngày. Tuy thời gian nghỉ ngắn, nhưng đây là thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, nên nhiều người dân có nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch ngắn ngày, về quê hoặc quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ cuối năm 2025. Do vậy, dự kiến lượng hành khách tại các bến xe sẽ tăng cao hơn ngày thường, tập trung chủ yếu vào chiều-tối ngày 31/12/2025 và sáng-trưa ngày 1/1/2026; chiều-tối ngày 1/1/2026 và sáng ngày 2/1/2026 lượng khách chiều quay trở lại Hà Nội có xu hướng tăng.

Căn cứ số liệu các năm trước và tình hình thực tế, dự kiến trong ngày 31/12/2025-2/1/2026 lượng khách tăng tập trung tại các bến như sau:

Tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều 31/12 và ngày 1/1/2026 khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 260% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 780 lượt xe/ngày. Do là các tuyến có cự ly ngắn hành khách đi lại chủ yếu vào ban ngày, lượng khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 6.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 410 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh,…

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 800 lượt xe/ngày, tăng chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Với kế hoạch tăng cường khoảng 150 xe khách, công ty báo cáo đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu xe tăng cường phục vụ công tác điều vận phương tiện theo đúng quy định; thực hiện việc cấp lệnh tăng cường theo đúng đối tượng, đảm bảo thuận lợi, rút ngắn thời gian cho phương tiện xuất bến. Công ty cũng chủ động lên phương án dự phòng, ký kết hợp đồng với đơn vị cho thuê xe, chuẩn bị phương tiện giải tỏa khách trong trường hợp cấp bách khi số lượng xe tăng cường của các đơn vị không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, hoặc trường hợp xe trên tuyến không lên kịp do ách tắc giao thông.

Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Dương lịch, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các bến xe trực thuộc sẵn sàng phương án điều hành linh hoạt, phù hợp nhằm kịp thời giải tỏa phương tiện, hành khách trong ngày; nắm bắt kịp thời thông tin phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi phục vụ trong các ngày lễ để kịp thời có giải pháp điều hành, thông tin đến hành khách.

Song song với đó, các bến xe bố trí tăng cường nhân lực tại các điểm “nóng” trên bến xe nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đồng thời hướng dẫn, sắp xếp các loại phương tiện tập kết đúng vị trí, di chuyển theo đúng tổ chức giao thông trong bến xe, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn, mất trật tự trên bến xe; tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, yêu cầu các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên bến xe ký cam kết, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… nghiêm cấm các hành vi chèn ép, vòi vĩnh, thu tiền cao hơn giá niêm yết.

Ngoài ra, các bến xe phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an phường trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên bến, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối, các hành vi vi phạm pháp luật trên các bến xe; phối hợp với lực lượng chức năng đẩy đuổi, xử lý đối với những xe vòng vo, dừng đỗ đón khách trái quy định trước cửa ra, gây mất trật tự, ùn tắc giao thông.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề triển khai tốt kế hoạch phục vụ dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công ty đã đề nghị Công an thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ; cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa hành khách; chỉ đạo và thông tin thường xuyên về việc tổ chức giao thông cho các bến xe để kịp thời triển khai các phát sinh trong hoạt động vận tải.

Hành khách lên xe tại Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, cấp 150 phù hiệu xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong thời gian cao điểm; trong đó, 100 phù hiệu ≥ 300km; 50 phù hiệu ≤ 300km. Phù hiệu cấp trước ngày 25/12/2025, có hiệu lực từ 27/12/2025-2/1/2026.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực các bến xe, đặc biệt tại các tuyến đường ra-vào bến, góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 15/12, để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hoạt động vận tải. Theo đó, người dân có thể phản ánh vi phạm, tình trạng tăng giá vé, các vấn đề ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết theo số điện thoại đường dây nóng: 0932231683 (lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội); 0972188666 (Trưởng phòng Quản lý Vận tải); 0989811118 (Trưởng phòng Kiểm tra giao thông vận tải).

Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy sai hành trình, đón trả khách không đúng nơi quy định, tranh giành khách, xe hợp đồng trá hình, chở quá tải, vi phạm tốc độ; kiểm tra chặt chẽ việc phát và sử dụng phù hiệu xe tăng cường, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng phù hiệu để chạy sai quy định.

Các khu vực xung quanh bến xe, ga tàu, nơi thường xuyên ùn ứ và dễ phát sinh vi phạm, sẽ được lập phương án phân luồng hợp lý để giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự đô thị./.

