Thông tuyến Quốc lộ 6 sau vụ sạt lở hàng nghìn khối đất đá vùi lấp 3 người

Liên quan đến vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Phú Thọ vào chiều nay (ngày 14/12) khiến 3 người bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, khẩn trương khắc phục sự cố và tổ chức phân luồng từ xa nhằm sớm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến.

Theo báo cáo nhanh Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 lúc 14h38 ngày 14/12, vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Phú Thọ khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông ách tắc.

Tại hiện trường, các đơn vị đã huy động một xúc lật và một máy đào để tập trung cứu nạn và hót dọn đất đá, từng bước thông đường. Công ty Cổ phần Đường bộ 222 điều động thêm 2 máy đào để tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ công tác khắc phục.

Đến thời điểm hiện tại, vị trí nạn nhân đi xe máy đã được lực lượng chức năng tiếp cận, công tác gỡ và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đang được triển khai khẩn trương, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người.

Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng trên 1.000m³. Mặc dù khối lượng không quá lớn, song do phải vừa tập trung cứu nạn vừa tổ chức hót dọn trong điều kiện địa hình phức tạp, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 222 tập trung tối đa nguồn lực, phương tiện, nhân lực tại hiện trường; ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người; triển khai hót dọn đất đá theo phương án an toàn, không để xảy ra sạt lở thứ cấp; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, lực lượng cảnh giới, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cứu nạn và khắc phục sự cố.

Có mặt tại hiện trường, ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ I yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát hiện trường, thường xuyên cập nhật diễn biến, huy động tối đa máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, làm việc liên tục để sớm hoàn thành công tác cứu nạn và khắc phục sạt lở, quán triệt việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, kiên quyết không cho thông xe khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, không để xảy ra tai nạn trong quá trình thi công, cứu hộ.

Đến thời điểm hiện tại vào lúc 18h30, sau khi lực lượng chức năng tổ chức hót dọn bước đầu và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết, tuyến đường đã được cho phép lưu thông trở lại đối với xe con và xe khách; các phương tiện khác tiếp tục được điều tiết, phân luồng theo phương án đã triển khai./.

